アヤックスはほぼ確実にソフィアン・アムラバトを獲得する見通しだが、Algemeen Dagbladによれば、本人は当初レアル・ベティスへの復帰を望んでいたという。モロッコ代表MFは移籍市場最終日まで待つ意思がなく、フェネルバフチェとの契約を解除してアヤックス行きを選んだ。マッテオ・モレットによれば、アトレティコ・マドリーも本格的な関心を示していた。

ファブリツィオ・ロマーノは、アムラバトがフェネルバフチェとの契約を解除させたと報じたが、De Telegraafによれば、まだその段階には至っていないという。ただし、口頭合意には達している。そのため、ホイゼン出身の守備的MFが間もなくヨハン・クライフ・アレナでプレーすることになりそうだ。

Algemeen Dagbladによれば、アムラバトは中東からの高額オファーを選ぶこともできたが、実際にはセビージャへの復帰を望んでいた。ベティスのマヌエル・ペジェグリーニ監督はアムラバトの獲得を強く希望していたものの、クラブ側の「困難」と、アムラバトが最後の瞬間まで待つことを望まなかったことにより、再タッグは実現しないことになった。

ベティスがもはや選択肢ではないことが明らかになると、彼はアムステルダムへのフリー移籍を可能にするため、フェネルバフチェとの契約を解除した。

モレットによれば、アトレティコもアムラバト獲得を狙っていた。「ここ数日、スペインのクラブ、具体的にはアトレティコ・デ・マドリーがこのモロッコ人MFについて重要な接触を持っていた。しかし直近の数時間で、アヤックスが交渉を加速させ、取引成立にこぎ着けようとしている」

こうしてミチェル・サンチェス監督は、望んでいた守備的MFをトレーニング場に迎え入れる寸前となっている。スペイン人指揮官はここまで主に「6番」のポジションでユリ・レーへールを起用してきた。

アムラバトはオランダでFCユトレヒトで頭角を現し、フェイエノールト、クラブ・ブルッヘ、フィオレンティーナ、マンチェスター・ユナイテッド、フェネルバフチェ、ベティスを経て国際的に知られる選手へと成長した。2022年カタール・ワールドカップでは、アフリカ勢として史上初めてワールドカップ4強入りを果たしたチームの中で、彼は極めて重要な存在だった。