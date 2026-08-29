ソフィアン・アムラバト、スペインの強豪クラブよりアヤックスを優先へ

アヤックスはソフィアン・アムラバトをほぼ確実に獲得する見通しだが、『アルヘメーン・ダフブラット』によると、本人は当初レアル・ベティスへの復帰を望んでいたという。モロッコ代表MFは移籍市場最終日まで待つ意思がなく、フェネルバフチェとの契約を解除し、アヤックス行きを選んだ。マッテオ・モレットは、アトレティコ・マドリーも真剣な関心を示していたと記している。

ファブリツィオ・ロマーノは、アムラバトがフェネルバフチェとの契約を解除させたと報じたが、『デ・テレグラーフ』によれば、まだそこまでには至っていないという。ただし、口頭合意には達している。そのため、ホイゼン出身の守備的MFが間もなくヨハン・クライフ・アレナでプレーすることになりそうだ。

『アルヘメーン・ダフブラット』によると、アムラバトは中東からの好条件のオファーを選ぶこともできたが、実際にはセビージャへの復帰を望んでいた。ベティスのマヌエル・ペジェグリーニ監督はアムラバトを強く求めていたものの、クラブ内の「難しさ」と、アムラバトが最後の瞬間まで待ちたくないという希望により、再タッグは実現しないことになった。

ベティスがもはや選択肢ではないことが明らかになると、彼はアムステルダムへのフリー移籍を可能にするため、フェネルバフチェとの契約を解除した。

モレットによれば、アトレティコもアムラバト獲得を狙っていた。「ここ数日、スペインのあるクラブ、具体的にはアトレティコ・デ・マドリーがこのモロッコ人MFについて重要な接触を行っていた。しかし、ここ数時間でアヤックスが交渉を加速させ、契約成立にこぎ着けようとしている」

こうしてミチェル・サンチェス監督は、希望していた守備的MFをトレーニング場で迎え入れる寸前となっている。スペイン人指揮官はここまで主に「6番」のポジションでユリ・レヘールを起用してきた。

アムラバトはオランダでFCユトレヒトでブレークを果たし、フェイエノールト、クラブ・ブルージュ、フィオレンティーナ、マンチェスター・ユナイテッド、フェネルバフチェ、ベティスを経て国際的に知られる選手へと成長した。2024年のワールドカップでは、同国をアフリカ勢として史上初のワールドカップ準決勝進出へ導いたチームの中で、彼は極めて重要な役割を担った。