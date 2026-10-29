ソフィアン・アムラバト、オランダでの期待に笑う「それが今のアヤックスにとって理想の『6番』だ」

ソフィアン・アムラバトはNOSの取材で、今シーズンはアヤックスで優勝したいと明言した。モロッコ人選手のアムラバトは今夏、移籍金なしでヨハン・クライフ・アレナに加わった。アヤックスの首脳陣は以前から、適任で獲得可能な「6番」を探していた。アムラバトは中盤での守備的な役割を自分なりにこなしていると語る。

アムラバトは8月にアヤックスと2年契約を結び、9月5日のPSV戦でデビューして以来、すべての試合に出場している。アヤックスの直近5試合ではいずれも先発し、90分間プレーした。

アムラバトは、オランダでもアヤックスでも「6番」が重要なポジションであることを理解している。「オランダでは、6番にボールを奪い、前にドリブルし、3人を切り返しでかわし、クロスを上げ、自分で決めて、そのうえ戻ってくることまで求めているんだと思う。それが今のアヤックスにとって理想の6番なんでしょうね」とアムラバトは笑う。

「いや、僕がその役割をどうこなすかって？ 自分のやり方でだよ。チームを助けようとしているだけ。優勝したいし、ほかの選手たちがより良いプレーをできるようにしたい。うまくいく時もあれば、そうでない時もある」と、アムラバトは自らを省みた。

「自分は勝者だと思うし、それを毎日態度で示そうとしている。チームメイトにもその姿勢を持ってもらいたい。良い影響を与え、若い選手たちを指導したいんだ」

「誰のためにも力になれるようにしている。でも、もちろん一番大事なのはピッチの上だ。ピッチで良いプレーをしないといけない。だから、ベストを尽くしている。シーズンの終わりに優勝シャーレを掲げられたらいいね」とアムラバトは語った。

アヤックスはFCフローニンゲン、アタランタ、スパルタ・ロッテルダムに連勝し、好調を維持している。アムラバト擁するアヤックスは土曜日、アムステルダムでAZと対戦する。勝ち点はアヤックスが21、AZが1ポイント少ない20だ。