ソフィアン・アムラバト、アヤックス対AZ戦後に驚きの告白「それは小さな奇跡だ」

アヤックスがAZに1-0で勝利し、ソフィアン・アムラバトは満足げだ。ただ、モロッコ人MFが先発したことは、振り返れば意外だったと言える。金曜日の練習中に鼠径部を痛め、同じ州のクラブに勝利した後も痛みが残っていると、記者会見で明かしたからだ。それでも、6試合連続で90分間プレーした。

「90分間持ちこたえられたのは小さな奇跡です」と守備的MFは語る。「昨日、練習中に鼠径部に痛みが走り、今も痛みがあります。歯を食いしばって、実質的には片脚でプレーしました」

それでも、出場を断念する考えはまったくなかった。「この試合がどれほど重要か分かっていました。チームの利益は常に個人の利益より優先されるということを、チームメートに示せたとも思います」

「負傷したままプレーすべきだと言っているわけではありません。ただ、できる限りやってみるべきだということです。優勝したいなら、それはとても重要です。仲間と支え合い、常にチームを第一に考える。時には自分を二の次にし、自分を抑えなければなりません」

「今日はそうしようとしました。それができて、今日勝てたことをとてもうれしく思います」とアムラバトは続けた。チームメートのユリアン・ブラントは負傷で途中退場している。「この時期は世界中で負傷者が多い。試合数の多い日程でトップレベルのサッカーをしていれば、避けられないことです」

「残念ながら、負傷はつきものです。できる限りうまく対処しなければなりません。これまではまずまずできていると思います。これまでの負傷を見ても、主に不運な形で起きたものです。必ずしも負荷のかけすぎが原因ではありません」

「チームはかなり良いコンディションにあると思います。もちろん、もっと良く、もっと万全な状態にはなれますが、繰り返しになりますけど、コンディションを管理し、状態をきちんと伝えることが重要です。負傷はどうしても起こります。ユリアンが軽傷であることを願っています。本人は大したことはないと思っているようですが、もちろん検査結果を待たなければなりません。残念ながら、負傷はつきものです」とアムラバトは締めくくった。