ソフィアン・アムラバトは、モハメド・ワハビの最近の発言に驚きを示した。アヤックスのMFは此前、ワハビがモロッコ代表監督である限り、当面はモロッコ代表でプレーしない意向を明らかにしていた。

ワハビは木曜日、アムラバトの決断が前回のワールドカップで限られた出場時間しか得られなかったことと関係している可能性を示唆した。しかし、30歳のMF本人はそれをまったく認めていない。「こんなことになるとは思っていなかったし、少し奇妙だ」と、アムラバトはESPNに語った。

アムラバトによれば、自身の決断は前回のワールドカップで控えだったこととは何の関係もないという。「僕は大きな誇りを持って自分の国のためにプレーしてきた。それはこの上ない名誉だ。90分であろうと、20分、10分、あるいはまったく出なくてもね」

「プレーしなかった時も、僕はいつだって仲間のために準備していた。誰に聞いてもいいけど、本当に激しくトレーニングしていた。もっと出場時間が欲しいと求めたことは一度もないし、そんなことをするつもりもない。サッカーでは自分で勝ち取り、ふさわしいと証明しなければならない」

アヤックスのMFは、この件を必要以上に大きくしたくはないとも話した。「これは僕のことではなく、チームのことだ。彼が監督なのだから、彼の成功を願っている。チームの成功も願っている。泥仕合は好きじゃない」

さらにアムラバトは、ワハビとの間に口論があったわけではないと強調した。また、モロッコ代表で自身を先発から押し出したライバル、アイユーブ・ブアディについても称賛の言葉を送っている。「彼は素晴らしい選手で、本当に優しい青年だ。彼の成功を願っている」

当面、アムラバトは移籍期間終了間際に契約を結んだアヤックスに完全に集中する考えだ。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフについても高く評価している。「彼はすでに結果を示していると思う。もちろん、シーズンの終わりに僕たちがどこにいるかは見なければならないけれど、彼はとても強いチームを編成したと思うし、スタッフも非常に優秀だ。彼には大きな賛辞を送りたい」