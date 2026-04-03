ソブスレイ：サラーは、私たちの友情があるからといって、そんなことは言っていない

リヴァプールのスター選手、ハンガリー代表のドミニク・ソボスライが、2023年夏にライプツィヒからリヴァプールへ移籍した際の舞台裏を明かした。

ソボスライは英紙『リヴァプール・エコー』の独占インタビューで次のように語った。 「本当に奇妙な話だった。代理人は、私が決断を下さなければならない直前の瞬間になるまで、新しいオファーについて何も教えてくれなかったからだ。事態は急速に進み、リヴァプールが私を獲得したいと代理人が伝えてきたので、私は即座に承諾した。その後、ユルゲン・クロップから電話があったが、残念ながら最初の電話には出られなかった」

ハンガリーのスター選手はさらにこう付け加えた。「クロップ監督は当時車の中にいたため、すぐに折り返し電話をして、電話に出られなかったことを謝罪したところ、彼はそれを受け入れてくれた。 友達と休暇中だったのを覚えている。エージェントから『ユルゲンが2、3時間以内に電話してくるから、連絡が取れるようにしておいて』と言われていたのに、すっかり忘れていたんだ。海に入っていたら、友達が走ってきて『電話が鳴ってるよ、ユルゲンからだよ！』って叫んだんだ。 私は走って行き、彼が私を獲得したいと伝える前に謝らざるを得なかったが、私は『準備はできている』と答えた」。

ソブスレイは続けた。「リヴァプールの大きさは知っていたが、実際に加入してみると、ここでプレーすることの意味を本当に理解した。 信じられないような体験だった。背番号を選ばなければならなかった時のことを覚えている。ナビー・ケイタが去った後、8番が空いていると知ったから、選ぶのは簡単だった。トレーニング施設に入って、そこにいる選手たちのクオリティを見た時、夢が叶ったと感じた」。

右サイドバックとして起用されることもあった厳しいシーズンの中で、ソブスレイが12ゴールを決め、さらに8アシストを記録したことは、彼の安定したパフォーマンスを証明するものであり、エジプトのスター、モハメド・サラーも昨年2月、チームメイトを「世界最高の選手の一人」と評した。

これに対し、ソブスレイは次のようにコメントした。 「リヴァプールの歴史上最も偉大な選手の一人が、そんな風に自分のことを話してくれるのは素晴らしい気分だ。彼とは親しい間柄だが、友情ゆえにそう言ったのではなく、心からそう思っているからこそだと分かっている。本当に感謝している」。



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