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サルヴァトーレ・ソヴィエーロは1973年生まれの元GKで、現在はエンナの監督を務める。『コリエーレ・デラ・セーラ』のインタビューで、1990年から2010年に及ぶ現役生活で起きた数々の物議を醸す出来事を振り返った。ソヴィエーロはピッチ上での激高や乱闘で知られるようになった。

ソヴィエーロさん、ピッチではいろいろなことをしてきました。後悔していることはありますか？

「デル・ピエロに向けた侮辱的なしぐさです。2004年11月6日のレッジーナ対ユヴェントス、私のセリエAデビュー戦でした。避けられたはずの侮辱で、素晴らしい思い出を台無しにしてしまいました」

デル・ピエロに向かって耳に触れるしぐさをし、同性愛者への差別だと非難されました。

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「今なら、ピッチであんなことをしたら逮捕されるでしょう。アレックスは吹き出しましたが、私はあのしぐさを恥じています。20年間の現役生活で、二度としないと思う唯一の行為です」

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有名なメッシーナ対ヴェネツィアでの乱闘による5カ月の出場停止処分を終え、あのレッジーナ対ユヴェントスでセリエAデビューを果たしました。

「自分の行動には常に責任を負ってきました。あまり考えず、ただ行動していました。あの試合では退場処分を受け、相手ベンチから侮辱されたんです。それで向かっていき、そこにいた全員を殴りました」

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少なくとも15人を相手に、あなた一人で立ち向かったのですね。

「『お前らは降格したんだ。ばか、ピッチから出ていけ』と叫ばれました。パンチ、膝蹴り、突き飛ばし合い。頭突きまで飛び出しました。誰が相手でも倒していたでしょう。あの乱闘を引き起こしたのは彼らです。私を挑発すべきではありませんでした。今は父親として、自分が間違っていたと分かっています。でも、やってしまったことは取り消せません」

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トーニは、あなたに首をつかまれたときのことを今も覚えています。

「私はヴェネツィア、彼はパレルモにいました。彼は体の大きさで私を怖がらせられると思っていたんです。試合中ずっと言い合いになり、彼が近づいてこようとしたとき、首をつかんで『おとなしくしろ』と言いました」

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今、あなたの選手がピッチでけんかをしたら、どう対応しますか？

「ロッカールームで、私のやり方ですべて解決します」