セードルフ、デビュー戦で悪夢！わずか2分間でのまさかの連続ゴールにより、オランダの元スター率いるチームが降格圏に転落

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クラレンス・セードルフは、コリンチャンスの監督として迎えた初戦で悪夢を味わった。敵地でヴァスコ・ダ・ガマに2-3で敗れる劇的な一戦となった。この敗戦でコリンチャンスはブラジレイロンの降格圏に転落したが、オランダ人指揮官は早期の立て直しに自信を示した。

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セードルフ監督の初陣、ヴァスコ・ダ・ガマの終盤2発で黒星

クラレンス・セードルフ監督は、コリンチャンスの指揮官として臨んだ初の公式戦で苦い結果を味わった。サン・ジャヌアーリオでヴァスコ・ダ・ガマに終盤の逆転を許し、チームは2-3で敗れた。

オランダ人指揮官は、負傷した主力のメンフィス・デパイとザカリア・ラビアドを欠く中、初めてベンチに入った。一方、元PSVのDFアンドレ・ラマーリョは先発した。

この結果、コリンチャンスはリーグ戦で8敗1分けの9試合未勝利となった。

コリンチャンス、見事な逆転も終盤の2失点で敗戦

前半にホセ・ロドリゲスの得点でヴァスコに先行されたコリンチャンスは、後半に力強く反撃。グスタボ・エンリケとマテウス・ビドゥのゴールで2-1と逆転した。

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しかし、途中出場のコロンビア人選手マリノ・イネストロサが87分と89分に立て続けに得点し、ホームチームに勝利をもたらした。

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「試合が終わって動揺するのは普通のことだ。懸命に取り組んでいるのだから。こういう時には、前向きなことをすべて前向きな結果につなげるのは、いつも一層難しくなる」と、セードルフ監督は試合後に語った。

降格の危機が迫る中、セードルフ監督は信念を求める

敗れたコリンチャンスはブラジレイロンの順位表で17位に後退し、降格圏に入った。それでもセードルフ監督はチームの戦う姿勢を称え、動揺を見せなかった。

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「降格を巡る戦いはまだ終わっていない。今日見せた献身的な姿勢や、後半の反撃を考えれば……。チームは結果が出ていないことに怒りを感じている」と、セードルフ監督は語った。

「コリンチャンスは、それを望み、信じていることを示した。ロッカールームに戻った後、伝えたのは、まだ終わっていないということだ。私たちは自分たちの力を分かっている」

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コリンチャンス、ホームでのミラソル戦に向け準備

セードルフ監督率いるチームは下位4チームからの脱出を目指し、すぐに次のリーグ戦へと目を向ける。

コリンチャンスは本拠地ネオ・キミカ・アレーナに戻り、15位のミラソルと対戦する。

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ホームにミラソルを迎えるコリンチャンスは、残留に向けた戦いに弾みをつけ、未勝利の連続を止めたいところだ。