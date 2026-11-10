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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、同代表の歴代最多得点者メンフィス・デパイが再び代表メンバーから外れた理由を説明した。シャビ監督は、デパイのコンディションや今後の代表での活動について、コリンチャンスのクラレンス・セードルフ監督と定期的に連絡を取っていることを明かした。

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シャビ、メンフィスを再び招集せず。招集可能な選手に集中

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、ギリシャ、ドイツとのUEFAネーションズリーグの試合を前に、メンフィス・デパイを引き続き招集していない理由を語った。現在コリンチャンスでプレーする同国代表歴代最多得点者は、試合勘とコンディションの不足を理由に招集メンバーから外れた。

シャビ監督は月曜日の記者会見で、代表で55得点を挙げているストライカーについて繰り返し質問を受けた。

オランダ代表指揮官は記者らに対し、コンディションが整い、起用できる選手に目を向けるよう求めた。

シャビ、メンフィスの今後を巡りセードルフと連絡

連絡の取り方について、シャビ監督は、ブラジルでのメンフィスの状況を把握するため、コリンチャンスのクラレンス・セードルフ監督と緊密に連携していることを明かした。

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「クラレンス・セードルフ（コリンチャンス監督）とは多くのことを話している。連絡を取り合っている」とシャビ監督は記者団に語った。代表復帰の可能性についてさらに問われると、「メンフィスがいつか復帰できるかって？ 『すみません』と言いながら、質問を続けるんですね。ここにいない選手たちも皆、尊重している。ただ、今いる選手たちについて話そう」と冗談交じりに答えた。

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シャビ監督はまた、メンフィスは違いを生み出せる特別な選手だとしつつ、現時点では試合勘を取り戻す時間が必要だと付け加えた。

ファン・ニステルローイとの連携と攻撃陣の選択肢

シャビ監督は、ルート・ファン・ニステルローイを含むコーチングスタッフのサポートにも触れながら、招集メンバーにいる他の攻撃陣との連絡についても語った。

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その後、フィルジル・ファン・ダイクとともにコンディションへの懸念から代表を離脱したストライカー、ブライアン・ブロビーについては、次のように述べた。「いや、ル・ブリスとは話していない。ブライアンとは連絡を取っているし、ルート・ファン・ニステルローイ（Ruud van Nistelrooij）も彼としっかり連絡を取っている。本人は調子がいいと感じている。こちらに合流したときの状態を確認するつもりだが、昨日は非常に良いプレーをしていた」

コーディ・ガクポら攻撃陣の選択肢がある中、シャビ監督は現在の前線に自信を示した。

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オランダ、重要なネーションズリーグ最終戦へ

オランダは金曜日、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナでギリシャを迎え、続いて11月16日（月曜日）にベルリンでドイツと対戦し、ネーションズリーグのグループステージを終える。

直前にコンディションを理由とする離脱者が出て23人となった招集メンバーで、シャビ監督は起用可能な選手たちを頼りに重要な結果を目指す。

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一方のメンフィスは、今後の代表招集期間を見据え、ブラジルでセードルフ監督の指導の下、試合勘を完全に取り戻すことを目指す。