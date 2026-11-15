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ゴールと自信を取り戻すために環境を変えることを検討する選手がいれば、今季前半に周囲を驚かせ、すでに複数のクラブから関心を集める選手もいる。まだ11月だが、代表戦による中断期間もあり、セリエAでは冬の移籍期間に向けてセンターフォワードの移籍市場が早くも活気づいている。シサルとスナイのベッティングアナリストによると、退団の可能性が高いストライカーの一人がフランチェスコ・カマルダで、ミランを離れるオッズは1.20倍となっている。2008年生まれの同選手はミランで頭角を現せておらず、ミラノを離れて経験を積むことが成長の助けになるかもしれない。一方、ロレンツォ・ルッカのナポリ退団は1.40倍。このストライカーも継続的な出場時間を得られず、何より得点感覚を取り戻せていない。

一方、対照的なのがグスタボ・ヴァレラだ。モンツァで輝きを放つポルトガル人ストライカーには、早くも1月を見据えてビッグクラブから関心が寄せられている。同選手の退団オッズは2.20倍だ。最後に、ジャンルカ・スカマッカの状況も注視したい。マウリツィオ・サッリとはまだかみ合っておらず、ニコラ・クルストヴィッチとの競争も激しい。そのため、イタリア代表FWがアタランタを離れる可能性も否定できず、退団オッズは3.75倍となっている。