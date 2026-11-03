「今の彼は、センターフォワードらしいプレーが少し足りない時期にあると思う。もう少しボックス内に入ってほしい」とフンメルスは、火曜日の夜に行われるバイエルンのアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合を前に、Prime Videoの解説者として苦言を呈した。

元ドイツ代表選手が言いたいのは、こういうことだ。今季のケインは、特に頻繁に下がってボールを受けている。トップ下、あるいはさらに後方からチームの攻撃を動かすためだ。「彼には得点機会が多くなかった。最前線にずっといるわけではないからだ。今は中盤をあちこち動き回っていることが理由かもしれない」とフンメルスは説明した。

自身の得点に関しては、現在のケインは昨季の驚異的なペースに届いていない。2025-26シーズンには公式戦51試合で61得点を挙げたが、2026-27シーズンはここまで14試合で「まだ」10得点。一方で、今季はすでに8アシストを記録している。昨季はシーズン全体で7アシストにとどまっていた。

マッツ・フンメルスがハリー・ケインのプレーに満足していない理由は？

とはいえ、フンメルスも多くの人と同様、ケインのプレーそのものは高く評価している。「彼は素晴らしいプレーをしている。あれほどのことができる選手はほとんどいない」と37歳のフンメルスは称賛。そのうえで、改めてこう強調した。「あのクオリティと決定力を持つセンターフォワードのファンとしては、もっと頻繁にボックス内にいる彼を見たい。そして、おそらくそのことが、フィニッシュの場面でいつものような自信が見られなかった理由なのかもしれない」

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2023年にトッテナム・ホットスパーからバイエルンへ移籍したケインは、傑出した昨季の活躍を評価され、世界最高の選手に贈られるバロンドールをこのほど受賞した。FCBでの約3年半で、ここまで161試合に出場し、すでに156得点を挙げている。

フンメルス、ケインのプレーをクロースと比較

一方、アトレティコとの試合のハーフタイムには、フンメルスがケインへの批判をさらに詳しく語った。「彼は左寄りのスペースによくいる。いわば9番の選手が下がってくる形だ。センターフォワードでありながら、少しトニ・クロースのようなポジションを取っている」と、元バイエルンDFは33歳のケインの前半45分間のプレーについて述べた。「ほんの少しだけ、もっとボックス内にいてほしい。そうすれば、試合中にもう少しチャンスが増えるだろう。そして私もまた満足できる。彼にとって、それがものすごく大事なことなのは間違いないだろうけどね」とフンメルスは笑いながら語った。

さらにフンメルスは、ケインが下がってプレーすることで、チームメイトにも悪影響が出ていると見ている。「クロスが入る場面でハリー・ケインがボックス内にいないことが多く、アトレティコのセンターバックが積極的に前へ出て守れるため、レナルト・カールはしばしば2、3人の選手に付きまとわれている」と説明した。それでもフンメルスは、「これはほんの小さな批判にすぎない。彼は本当にワールドクラスのストライカーだから」と強調した。