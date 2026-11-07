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ブレーメンが敵地でシュトゥットガルトに0-1で敗れた試合で、ニクラス・フュルクルクは得点を挙げられなかった。それでも、ドイツ代表に復帰するFWのプレーは良かった。ドイツ代表の歴代最多出場記録を持つローター・マテウスも、Skyの解説者としてそう評価した。

マテウスは「ブレーメンのセンターフォワードが1試合で70回もボールに触れたなら、試合がどう進んだか分かるだろう。特に後半はね。センターフォワードでそんな数字は聞いたことがない」と語った。

マテウスは「統計が大好きというわけではない」としながらも、こう続けた。「ニクラスの後半のプレーは、見ていて本当に楽しかった。ボールを受けて収め、より良い位置にいる味方を探していた。後半のブレーメンを見るのは楽しかった。あれは現代的なサッカーだった」

ブレーメンは後半にパフォーマンスを改善したものの、シュトゥットガルトで今季2敗目を喫し、好調だったここ数週間の流れに水を差された。響いたのは出来にむらがあった前半だ。マクシミリアン・ミッテルシュテットが序盤の7分、力強い左足のシュートで決勝点を挙げた。

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ドイツ1部リーグの得点ランキングで首位に立つフュルクルクは、この試合で主にジェフ・シャボーと対峙した。シュトゥットガルトのスポーツ責任者ファビアン・ヴォールゲムートにとって、このマッチアップがホームでの勝利の鍵だった。「重要な土台になったし、勝敗を分ける対決だった。ジェフが競り勝った」と、ヴォールゲムートはSkyに語った。

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一方、フュルクルクは90分間のシャボーとの対決について、異なる印象を持っていた。「比較的うまく対応できた。早めにハーフスペースに顔を出せば、彼に難しい判断を迫れた。ついて出てくるべきか、そうでないか。彼は少し苦労していたように感じた。結局、多くのボールを僕が収められた。実際、ほとんどのボールを収められたと思う。もちろん、彼は引っ張ったりして、できることをすべてやってきた」

Getty Images

フュルクルクは敗戦を残念がりながらも、決して落ち込んではいなかった。特に後半、ブレーメンはまずまずのプレーを見せたからだ。「後半はずっと積極的にプレーできたし、1点を取るには十分なチャンスがあった」と33歳のFWは話し、こう続けた。「それでもチームを誇りに思う。最高の仲間たちだ」

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フュルクルクはチームの中でも守備陣を特に称えた。「チーム全体のデュエル勝率が60％だったことがすべてを物語っている。後ろではまた素晴らしい仕事をした。ウンダフやエル・ハヌスのような選手をしっかり抑えたんだ。デニズはデュエルで本当に強いけど、今日もマルコ（フリードル、編集部注）のプレーは見事だった。（中略）」

フュルクルク、クロップとの会話について「とても良いやり取りだった」

代表戦による中断期間を前に、ブレーメンはブンデスリーガで引き続き5位につけている。ただ、日曜日にはレヴァークーゼンに抜かれ、6位に後退する可能性がある。

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その後、フュルクルクは1年以上ぶりにドイツ代表に合流する。ユルゲン・クロップ監督は、11月13日のセルビア戦と、その3日後のオランダ戦というネーションズリーグの試合に向けて、フュルクルクを招集した。

これについてベテランFWは「頭の中はまだ完全にこの試合のことでいっぱいだ。来週、代表に合流することはまだ考えていないから、楽しみな気持ちもまだ実感できていない。ユルゲン・クロップはもちろん、いろいろと考えたんだと思う。僕にはすべてをとても率直かつ公平に話してくれたし、早い段階で伝えてくれた。いつもとても良いやり取りだった。もちろん楽しみにしているし、どうなるか見てみよう」と話した。