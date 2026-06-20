センセーショナルな移籍報道2つ…プレミアリーグのスターがレアル・マドリードへ？

レアル・マドリードは今夏の補強候補として中盤の選手を検討中だ。ジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする候補に関する憶測も高まっている。

今夏はジョゼ・モウリーニョ監督の下、ベルナルド・シルバ、マルク・コクーリャ、イブラヒマ・コナテを獲得。デンゼル・ドムフリーズ加入の噂も。

イタリア人ジャーナリストのジャンルイジ・ロンガリ氏は、エンツォ・フェルナンデスが5年契約で口頭合意に達したと報じ、物議を醸した。

同氏は、チェルシーのMFが今夏のレアル・マドリードの主要な獲得ターゲットの一人であると指摘した。

ロンガリ氏はXで、チェルシーは放出しなくても、交渉が始まれば選手本人が圧力をかける可能性があると指摘した。

チェルシーは現時点で正式オファーを受けていないが、チーム内での重要性と長期契約を理由に、移籍金を少なくとも1億2000万ユーロと評価しているという。

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異なる見解

ただ、移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は「レアル・マドリードは獲得候補のMFをまだ絞り込めていない」と指摘。

同氏は、選手とレアルが個人合意したとの報道を否定し、現時点でクラブ間の接触はないと強調した。

エンツォは複数候補の1人に過ぎず、スポーツ部門には他に4つの選択肢があるが、プロジェクトは検討段階で具体的な段階には至っていないという。

また、クラブは新MF獲得の前に退団選手を決め、戦力整理を優先するとした。エンツォ本人は以前、レアル・マドリードへの移籍に前向きな姿勢を示している。

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