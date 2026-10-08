Bild紙の報道によると、ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックを中心とする首脳陣は現在、セルフー・ギラシとファビオ・シウバの競争環境を強化するため、RBザルツブルクのカリム・コナテに関心を寄せている。

22歳のコナテは現在、まさに絶好調だ。オーストリア・ブンデスリーガでは6試合を終えた時点ですでに4得点を記録。さらに、コートジボワール代表FWはヨーロッパリーグ予選でも2得点1アシストをマークしている。

かつてバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でハンジ・フリックのアシスタントコーチを務めたダニー・レール監督のチームで、コナテはそれにふさわしく不動のレギュラーとなっている。昨季はまだ控えの役割だったが、それでも9ゴール関与を記録した。

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BVB：冬に予定されている補強は？

もっとも、BVBがこの冬のうちにコナテ獲得へ動くかどうかについては疑問が残る。というのも、ギラシー（4得点2アシスト）とシウバ（4得点1アシスト）は、現在は同時起用もされる中で、ともに圧巻のシーズンスタートを切っているからだ。合計でこの2人はドルトムントの11得点に直接関与している。

さらに、ボルシアのスカッド構想では、補強の焦点はほかのポジションにあるとみられている。まず、ヤン・コウトの退団後、ユリアン・リエルソンに真の代役がいないため、右ウイングバックの強化が求められている。 また、マルセル・レグラを巡る動きが再び加速する可能性もある。

この攻撃的な選手については、ヤニス・コンスタンテリアスの重度の前十字靱帯損傷を受け、BVBは今夏にすでに合意していたとされるが、最終的にはアーセナルからイーサン・ヌワネリをレンタルで引き抜くことを選んだという。それでも、Skyによれば、ブックとの接触が途切れることは一度もなかった。

それだけに、コナテの案件が本格化するのは、得点源である彼が今後数カ月にわたって好パフォーマンスを維持した場合、来夏になってからとなりそうだ。