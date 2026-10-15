日刊紙tzが報じた。報道によると、バイエルンは最近、スイスのニヨンで開かれたU-18国際大会にスカウトを派遣し、このMFを入念に視察した。エドゥアルド・パペは9月末から10月初めにかけて、ブラジルの年代別代表とともに同地を訪れていた。

報道によれば、この守備的MFは戦術眼、ボールを持った際の落ち着き、味方に正確にボールを配る能力が際立っている。そのため、専門家からはセルヒオ・ブスケツ、FCバルセロナの伝説的な守備的MFで、メッシ時代にプレーした選手とよく比較されるという。

ただし、エドゥアルド・パペの能力に注目しているのはバイエルンだけではないようだ。すでに多くのクラブが獲得候補として名前を挙げられている。春にはレアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、ビジャレアル、チェルシー、マンチェスター・シティ、ボーンマス、モナコが候補として報じられた。「これらのクラブの関係者と話をした。全員が関心を示し、この計画を検討すると言っていた」。アズリスFCのロブソン・ラモス会長は当時、UOL Esporteでそう語っていた。そして今、バイエルンも加わったようだ。

エドゥアルド・パペの獲得にはいくら必要か？

小クラブのアズリスFCはエドゥアルド・パペの移籍に関する権利の20％を保有しており、会長は大きな取引になると見込んでいる。ブラジルの報道によれば、クルゼイロはこの10代の選手に4000万ユーロという高額な移籍金を要求している。ただ、関心を寄せるクラブの多さを考えれば、法外な額とも言い切れない。

エドゥアルド・パペはブラジルU-17代表で8試合に出場し、6得点を挙げた。そしてニヨンで、ブラジルU-18代表デビューを果たした。