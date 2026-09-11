セルヒオ・パトがエールディビジに復帰する

セルヒオ・パットがFCユトレヒトの正式な選手となったと、クラブ首脳陣が金曜日に公式サイトで発表した。ブルガリアのルドゴレツとの契約を最近解除した36歳GKは、デ・ハルヘンワールトで2028年半ばまでの契約にサインした。

「12年半前にもFCユトレヒトへ行きたいと思っていた。当時は最終的に実現しなかったけれど、このクラブにはずっと良い感情を持ち続けていた。それが今、これほど多くの年月を経て現実になったことを、とてもうれしく、誇りに思う」と、パットは契約書にサインした後に喜びを語った。

パットはルドゴレツで成功した時期を過ごし、実に4度のリーグ優勝を勝ち取った。経験豊富な守護神は、152試合出場を記録してブルガリアの強豪を去った。

このGKは定位置を失い、その後ルドゴレツを離れることを決断した。「子どもたちもそれほど喜んではいなかった。でも、それが最善だった。クラブがあなたを必要としていないなら、円満な話し合いの中で合意に達するよう努めるのが一番いい。そうでなければ、居心地の悪い状況になるからね。契約解除という形で終わったのは、自分のキャリアで初めてのことだった。そして突然、所属クラブがなくなったんだ」と、彼は今週RTV Noordに語っていた。

FCユトレヒトの新戦力はアヤックスの下部組織で育ち、その後はゴー・アヘッド・イーグルスとKAAヘントでプレーした。最も成功を収めた年月はFCフローニンゲン時代で、2015年のユーロジャックポットKNVBカップ制覇が最大のハイライトだった。

パットはヨング・オランイェで5試合に出場し、オランダ代表のメンバーにも数回選ばれた。「彼の経験と能力は、特にミヒャエル・ブラウワーの退団後において、FCユトレヒトのGK陣を強化するものになる」と、FCユトレヒトのプレスリリースには記されている。

デ・ハルヘンワールトではワシリオス・バルカスが以前から第1GKを務めており、パットには厳しいポジション争いが待っている。新戦力は日曜日のエクセルシオールとのアウェー戦で、メンバー入りデビューを果たす可能性が高い。