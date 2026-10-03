オランダ代表は日曜夜、ホームでセルビアと対戦し、今回の代表ウィークを締めくくる。シャビ・エルナンデス監督は土曜の記者会見で先発メンバーに変更を加えると明かしたが、いつも通り名前には触れなかった。以下はVoetbalzoneによる予想スタメンだ。

ドイツ、セルビア、ギリシャとの試合を経て、オランダ代表は日曜にアイントホーフェンで再びセルビアと対戦する。わずか11日間で4試合目となり、この日程にシャビは不満を抱いており、先発布陣の調整を余儀なくされている。

「しっかり回復できるよう努めてきた」と、シャビはチームのコンディションに関する質問に答えた。「時間はあまりない。とても短い期間で4試合というのは選手たちにとって多すぎる。でも日程はこう組まれているし、我々が適応しなければならない」

「選手たちを回復させる必要があるし、フレッシュな状態でなければならない。彼らのケアをしようと努めてきた。日曜は23人全員が戦う準備を整えている」

「通常であればチームに少し新鮮さを加えたい」と、シャビは先発について続けた。「明日（日曜、編集部注）選手たちがどう感じるかを見よう。でも2日、3日ごとに試合をするなら、やはり何人かは変更しなければならない」

バルト・フェルブルッヘンが第一GKで、通常であればフィリップス・スタディオンでゴールマウスに立つだろう。デンゼル・ダンフリースが右、ミッキー・ファン・デ・フェンが左で両サイドバックに入る。最終ライン中央では変更の可能性がある。ギリシャ戦で先発したユリエン・ティンバーが、長引いていた鼠径部の負傷からつい最近復帰したばかりだからだ。

選手たちの所属クラブと連絡を取り合っているシャビは、シーズンのこの過密な時期にアーセナルDFをめぐっておそらくリスクを冒さないだろう。その自然な代役はネイサン・アケで、フィルジル・ファン・ダイクとコンビを組む。主将は代表通算100試合目を迎えようとしている。

ジョーイ・フェールマンは中盤に残る一方で、ほかの2ポジションは変更される。ギリシャ戦で精彩を欠いたフース・ティルとクインテン・ティンバーに代わって、それぞれタイジャニ・ラインデルスとライアン・フラーフェンベルフが入る。

前線も1か所変更。テッサロニキでの後半に圧巻の活躍を見せたノア・ラングが、ルベン・ファン・ボメルに代わってチャンスを得る。CFメックス・メールディンクと右ウイングのクライセンシオ・サマーフィルは先発の座を維持する。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、アケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、ラインデルス、フラーフェンベルフ；サマーフィル、メールディンク、ラング。



