オランダ代表は日曜夜、ホームでセルビアと対戦し、今回の代表ウインドーを締めくくる。シャビ・エルナンデス監督は土曜日の記者会見で、先発メンバーに変更を加えると明かしたが、いつものように具体名には踏み込まなかった。以下はVoetbalzoneの予想スタメンだ。

ドイツ、セルビア、ギリシャとの試合を経て、オランダ代表は日曜日にアイントホーフェンで再びセルビアと対戦する。わずか11日間で4試合目となり、この日程にシャビ監督は不満を抱いており、それが先発布陣の調整を余儀なくさせている。

「しっかり回復できるよう努めてきた」と、シャビ監督はチームのコンディションに関する質問に答えた。「時間はあまりない。非常に短い期間で4試合は選手たちにとって多すぎる。でも日程はそう組まれているし、こちらが適応しなければならない」

「選手たちを回復させなければならないし、フレッシュな状態でいてもらう必要がある。彼らをケアするよう努めてきた。日曜日は23人全員が戦える状態にある」

「通常であればチームに少し変化を加えたい」と、シャビ監督は先発について語った。「明日（日曜日、編集部注）選手たちがどう感じるか見てみよう。でも2、3日おきに試合をしていれば、やはり多少の変更は必要になる」

バルト・フェルブルッヘンが第1GKであり、通常であればフィリップス・スタディオンでゴールを守ることになる。デンゼル・ダンフリースが右、ミッキー・ファン・デ・フェンが左で両サイドバックに入る。センターバックは変更の可能性があり、ギリシャ戦で先発したユリエン・ティンバーは、長引いていた鼠径部の負傷から復帰したばかりだからだ。

選手たちの所属クラブと連絡を取り合っているシャビ監督は、シーズンのこの過密な時期にアーセナルDFを無理に起用しないとみられる。最も自然な代役はネイサン・アケで、フィルジル・ファン・ダイクとコンビを組むことになりそうだ。主将は代表通算100試合出場を迎えようとしている。

中盤ではジョーイ・フェールマンが引き続き先発に名を連ねる一方で、他の2枠には変更が加えられる。ギリシャ戦で精彩を欠いたフース・ティルとクインテン・ティンバーに代わり、それぞれタイジャニ・ラインデルスとライアン・フラーフェンベルフが入る見込みだ。

前線も1か所変更となる。テッサロニキでの後半に絶対的な出色の存在の一人だったノア・ラングが、ルベン・ファン・ボメルに代わってチャンスを得る見通しだ。センターフォワードのMexx Meerdinkと右ウイングのクライセンシオ・サマーヴィルは先発の座を維持する。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、アケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、ラインデルス、フラーフェンベルフ；サマーヴィル、Meerdink、ラング。



