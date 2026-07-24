カンファレンスリーグ予選2回戦でFKヴォイヴォディナに1-4で勝利したアヤックスに対し、セルビアメディアから称賛の声が相次いでいる。特に、まだ17歳のアブデラ・ウアザンへの賛辞が目立っている。

Telegrafは、アヤックスがアディショナルタイムに決めた4点目を絶賛している。「美しく、魔法のようだった。アブデラ・ウアザンはリオネル・メッシのようにヴォイヴォディナの複数の選手を抜き去り、その後、どういうわけかチームメートのモハメド・アブダラにボールを届けた」

アブダラはアヤックスで1-4を記録した時点で16歳277日だった。これにより、アムステルダムのクラブにおける欧州大会史上最年少得点者となった。途中出場のこの選手は、ピッチに入ってから3分8秒でゴールを決めた。

Sportalによれば、ヴォイヴォディナはアヤックス相手にまったく歯が立たなかった。「プレッシャーをかけようとはしていたものの、オランダの強豪には太刀打ちできなかった。アヤックスは難なくペナルティーエリアまで侵入した」

また、ホームチームのさらなる大敗を防いだGKドラガン・ロシッチにも特別な注目が集まっている。「序盤からさまざまな角度からのシュートを止め、自軍の完全崩壊を防いだロシッチが脚光を浴びていた」

RTSは、ヴォイヴォディナが時折アヤックスに対抗できていたと指摘している。「だが、試合の大半で主導権を握っていたのはアヤックスで、より多くのチャンスを作り出し、説得力のある勝利を収めた」

アヤックスは来週木曜日、ヴォイヴォディナをホームに迎える。第1戦で大差をつけて勝利したことを踏まえれば、これはもはや記録上の意味合いしかないように見える。