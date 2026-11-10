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セルビア代表のヴェリコ・パウノヴィッチ監督は、金曜日にベオグラードでドイツ代表を迎えるUEFAネーションズリーグの一戦を前に、チームが戦術面で重視する点を説明した。パウノヴィッチ監督は、ユルゲン・クロップ率いる相手との対戦で、選手たちは粘り強さと守備の規律を示さなければならないと強調した。

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ドイツ、ベオグラードで士気高いセルビアと対戦

ドイツは金曜日、UEFAネーションズリーグのグループA2で重要な一戦に臨むため、ベオグラードに遠征してセルビアと対戦する。ユルゲン・クロップ監督率いるドイツはグループ3位で、上位2チームとは勝ち点3差。一方、最下位のセルビアは降格回避を懸けて戦っている。

セルビア代表のヴェリコ・パウノヴィッチ監督は、ライコ・ミティッチ・スタジアムでのドイツ戦を前に、スタラ・パゾヴァにあるFSSスポーツセンターでメディアの取材に応じた。

セルビアは厳しい戦いが続いているが、パウノヴィッチ監督はドイツ戦を、競争力の向上を示す絶好の機会と捉えている。

パウノヴィッチ監督、ドイツ戦で粘り強さと集中力を要求

パウノヴィッチ監督は、ドイツの強度の高い戦い方に対抗するには、規律を守り、堂々としたプレーを見せなければならないと強調した。

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「オランダ戦を一つの基準と捉えている。それを踏まえ、プレーの質、効率、一貫性を高めたい」とパウノヴィッチ監督は語った。「私たちはある姿を見せた。今度はそれが本物であると証明しなければならない。ピッチ上では堂々と戦い、ボールを持たないときは相手に抵抗し、持ったときは意図のあるプレーを見せてほしい」

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強豪との対戦に向けた改善点については、こう付け加えた。「サッカーでは、すべてのプレーで一貫性を保ち、集中力を切らしてはならない。ボールを持たないときも持ったときも、前方へのパス、フィニッシュに持ち込むこと、そして決め切ることも含め、まだ多くの場面で改善できる」

ミトロヴィッチの復帰と恐れずに挑む姿勢でドイツに挑戦

パウノヴィッチ監督は、ドゥシャン・タディッチが引き続きキャプテンを務めると確認した。また、ドイツの守備陣に対する攻撃の中心として、FWアレクサンダル・ミトロヴィッチの復帰を歓迎した。

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「ミトロヴィッチは攻撃面だけでなく、チームそのものにとっても非常に重要だ。ロッカールームにいるリーダーたちの一人でもある」とパウノヴィッチ監督は説明した。「彼の到着を待ち、話をして状態を確認する。彼が今できることを最大限に引き出したい」

選手たちを鼓舞するように、パウノヴィッチ監督はこう続けた。「この2試合は新たな挑戦であり、強豪国との対戦を通じて自分たちの現在地を確かめる機会だ。歌にもあるように、『残るのは最も強い者だけ。彼らは決して諦めない』。ネーションズリーグでどのような結果になろうと、そこから最大限のものを得たい」

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ベオグラードでの一戦、両チームにとって重要な局面

ドイツはグループ最終戦のオランダ戦を前に、上位2チームへのプレッシャーを維持するため、セルビア戦で勝ち点3を必要としている。

セルビアは、東スタンドの若者グループを含む統率の取れたホームサポーターの声援を頼りに、クロップ監督率いるチームにとって厳しい雰囲気をつくろうとしている。

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両チームはベオグラードで最終的な戦術確認に臨む。ドイツは準々決勝進出に向けて、大きな意味を持つ勝利を狙う。