ドイツ、ベオグラードで士気高いセルビアと対戦
ドイツは金曜日、UEFAネーションズリーグのグループA2で重要な一戦に臨むため、ベオグラードに遠征してセルビアと対戦する。ユルゲン・クロップ監督率いるドイツはグループ3位で、上位2チームとは勝ち点3差。一方、最下位のセルビアは降格回避を懸けて戦っている。
セルビア代表のヴェリコ・パウノヴィッチ監督は、ライコ・ミティッチ・スタジアムでのドイツ戦を前に、スタラ・パゾヴァにあるFSSスポーツセンターでメディアの取材に応じた。
セルビアは厳しい戦いが続いているが、パウノヴィッチ監督はドイツ戦を、競争力の向上を示す絶好の機会と捉えている。
パウノヴィッチ監督、ドイツ戦で粘り強さと集中力を要求
パウノヴィッチ監督は、ドイツの強度の高い戦い方に対抗するには、規律を守り、堂々としたプレーを見せなければならないと強調した。
「オランダ戦を一つの基準と捉えている。それを踏まえ、プレーの質、効率、一貫性を高めたい」とパウノヴィッチ監督は語った。「私たちはある姿を見せた。今度はそれが本物であると証明しなければならない。ピッチ上では堂々と戦い、ボールを持たないときは相手に抵抗し、持ったときは意図のあるプレーを見せてほしい」
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強豪との対戦に向けた改善点については、こう付け加えた。「サッカーでは、すべてのプレーで一貫性を保ち、集中力を切らしてはならない。ボールを持たないときも持ったときも、前方へのパス、フィニッシュに持ち込むこと、そして決め切ることも含め、まだ多くの場面で改善できる」
ミトロヴィッチの復帰と恐れずに挑む姿勢でドイツに挑戦
パウノヴィッチ監督は、ドゥシャン・タディッチが引き続きキャプテンを務めると確認した。また、ドイツの守備陣に対する攻撃の中心として、FWアレクサンダル・ミトロヴィッチの復帰を歓迎した。
「ミトロヴィッチは攻撃面だけでなく、チームそのものにとっても非常に重要だ。ロッカールームにいるリーダーたちの一人でもある」とパウノヴィッチ監督は説明した。「彼の到着を待ち、話をして状態を確認する。彼が今できることを最大限に引き出したい」
選手たちを鼓舞するように、パウノヴィッチ監督はこう続けた。「この2試合は新たな挑戦であり、強豪国との対戦を通じて自分たちの現在地を確かめる機会だ。歌にもあるように、『残るのは最も強い者だけ。彼らは決して諦めない』。ネーションズリーグでどのような結果になろうと、そこから最大限のものを得たい」
ベオグラードでの一戦、両チームにとって重要な局面
ドイツはグループ最終戦のオランダ戦を前に、上位2チームへのプレッシャーを維持するため、セルビア戦で勝ち点3を必要としている。
セルビアは、東スタンドの若者グループを含む統率の取れたホームサポーターの声援を頼りに、クロップ監督率いるチームにとって厳しい雰囲気をつくろうとしている。
両チームはベオグラードで最終的な戦術確認に臨む。ドイツは準々決勝進出に向けて、大きな意味を持つ勝利を狙う。