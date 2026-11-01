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セルティックは日曜日、フォルカークに0-2で敗れる波乱に見舞われ、直近10試合で6敗目を喫した。マーティン・オニール監督への重圧はさらに強まっている。序盤のキャメロン・カーター＝ヴィッカースのミスと、元セルティックGKスコット・ベインの見事な活躍が、ホームのフォルカークにとって記念すべき勝利を決定づけた。フォルカークは4連勝を飾り、セルティックから2007年以来の勝利を挙げた。

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カーター＝ヴィッカースのミスでフォルカークが開始早々に先制

セルティックは不用意な立ち上がりの代償を払った。フォルカークは本拠地フォルカーク・スタジアムで、開始3分に先制。セルティックのセンターバック陣がロングボールに対応できず、ホームチームはボールをライアン・ストレインへ展開した。ストレインのクロスをカーター＝ヴィッカースがイーサン・ロスの前へ落としてしまった。

サイドでプレーするロスはこの好機を逃さなかったが、得点には代償も伴った。ストレインがクロスを上げた際に負傷したのだ。代わって、本職が右SBのジャック・マクミランが出場した。一方、セルティックではカーター＝ヴィッカースが負傷から復帰し、アレックス・オックスレイド＝チェンバレンが2カ月ぶりに先発した。

スコット・ベインが古巣の前に立ちはだかる

ダービーから期限付き移籍中のウイング、オーウェン・イームズはフォルカークの左サイドでチャンスを生み出し、ジェイコブ・マレルに2度の得点機を用意したが、マレルは生かせなかった。その後、19歳のイームズは38分に2点目を演出。内側へのパスを受けて駆け上がった左SBのスコット・タンザーが、サム・ジョンストンの脇を抜くシュートを決めた。

一方のゴール前では、『デイリー・メール』によると、ベインが計10度のセーブを記録した。カミロ・ドゥランは背後に抜け出してポストに当てたが、元セルティックGKのベインはこのコロンビア人選手のシュートを3度防ぎ、ハイセム・ハッサンのシュートもダイビングセーブで阻んだ。

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マレルの得点はVARで取り消し、苦戦続くセルティック

後半早々、フォルカークはさらに突き放しかけた。セルティックがロングスローに対応できず、マレルがボールを押し込んだ。しかし、ボールがポストに当たって跳ね返った際にこのアメリカ人選手の手に触れており、VARの判定で得点は取り消された。

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オニール監督はハーフタイムにジェームズ・フォレストを投入し、その後カスパー・ホグとベンヤミン・ニグレンも送り出した。しかし、カラム・マグレガー、キーラン・ティアニー、ハッサンはいずれもペナルティーエリア内からのシュートを枠に飛ばせなかった。さらにベインがフォレストとニグレンのシュートを立て続けに好セーブで防ぐと、ホームのファンからは「スコットランドのナンバーワン」のチャントが沸き起こった。

オニール監督とセルティックの今後は？

セルティックはプレミアシップ首位を維持し、勝ち点で4ポイントのリードを保っている。ただし、2位レンジャーズより1試合多く消化している。

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オニール監督は早急に打開策を見つけなければならない。ホグはこれで14試合連続無得点となった。一方、フォルカークは4位に浮上し、連勝をさらに伸ばしたいところだ。