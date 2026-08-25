セルティックは火曜夜、奇妙な形でほぼ確実だったチャンピオンズリーグ出場権を手放した。スコットランド王者はLASKリンツ相手に第1戦の3-0リードを守る立場で臨み、第2戦でも0-1と先行したが、延長戦の末にまさかの5-1で敗れ、その結果ヨーロッパリーグに回ることになった。

当初、セルティックに不安の影はまったくなかった。前半半ばにカラム・マクレガーがオーストリアで先制点を決め、この時点でLASKは延長戦に持ち込むだけでも4点が必要となっていた。

しかし、ホームチームは白旗を上げず、前半終了前にモーゼス・ウソルのゴールで追いついた。依然として条件は非常に厳しかったが、LASKは番狂わせへの希望をつなぎ、後半は猛烈な勢いで入った。

後半開始直後にロベルト・リュビチッチが2-1とし、試合の緊張感を完全に取り戻した。さらにその約10分後、サミュエル・アデニランも3-1を決めると、セルティックは目に見えて揺らぎ始め、オーストリア勢の自信は高まっていった。

その後もLASKは攻め続けたが、延長戦に持ち込む一撃までは長く待たなければならなかった。そのゴールは最終的にアディショナルタイム深くに生まれ、途中出場のフロリアン・フレッカーがヘディングを決めて4-1とし、ライファイゼン・アレーナを熱狂の渦に包んだ。

延長戦でセルティックの悪夢は完全なものとなった。延長後半の立ち上がり直後、アデニランが遠距離からシュートを放つと、ボールはファーの下隅へ吸い込まれた。5-1となった。

その後、このFWにはLASKがPKを獲得したことでハットトリックを完成させるチャンスまで訪れた。だが、GKビリャミ・シニサロがセーブを見せ、セルティックをしばらく生き残らせたものの、スコットランド王者に最後の脱出劇は訪れなかった。

こうしてセルティックは有利な立場を完全に失い、ヨーロッパリーグ出場で妥協せざるを得なくなった。LASKはクラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場を決め、コモ（イタリア）、サバフ（アゼルバイジャン）に続いて今季本戦の3つ目の初出場クラブとなった。