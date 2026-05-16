セルティックは土曜の午後、スコットランドリーグ優勝を決めた。直接対決のハート・オブ・ミッドロージアン戦では終盤2得点を挙げ、3-1で勝利した。

セルティックにとっては波乱のシーズンだった。10月末にロジャース監督が解任され、オニールとナンシーが暫定指揮。その後オニールが正式就任した。

セルティックの混乱と低迷を受け、ハーツは1960年以来となる優勝の好機を掴んだ。ハーツが優勝すれば、1985年以来初めてセルティックやレンジャーズ以外のチームが王座に就くことになった。

最終節では首位ハーツが勝ち点1差のセルティックを敵地で迎え、引き分け以上で優勝だった。セルティックは勝利が絶対条件だった。

前半終了間際、コーナーキックからシャンクランドがヘディングで先制し、ハーツが1-0で折り返した。

しかし前半終了間際、キジリディスがスライディングでハンドを犯し、PKをエンゲルスに決められた。

後半もセルティックが攻勢を強め、イヘアナチョのシュートはポストを叩いたが、終盤に前田大然が押し込み2－1。一度はオフサイドの判定で取り消されたが、これは誤審だった。 アディショナルタイムにはカルム・オスマンドがカウンターから3-1とし、セルティックは56回目のリーグ優勝を決めた。