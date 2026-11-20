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スペインの首都で行われる注目の大一番を前に、誰もが準備を進めるなか、セルタ・ビーゴのクラウディオ・ヒラルデス監督が口を開いた。サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリー戦を数時間後に控え、その言葉は落ち着いたものながらも、強い自信と挑戦の意思に満ちていた。

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セルタ・ビーゴの指揮官は、新しくなった「白い巨人」に圧倒されている様子はなく、ベンチで起きた変化によって力関係が根本から覆ったとも考えていない。彼にとって現在のレアル・マドリーは、昨季のレアル・マドリーがそのまま続いているチームにすぎない。顔ぶれもほぼ同じで、強さも同じ、そして彼がよく知る長所も同じだという。

ヒラルデス監督は、明日土曜日に予定されている試合の前日会見で次のように語った。「レアル・マドリーが昨年のチームと大きく違うとは思っていない。スカッドは大きく変わっていないし、監督のスタイルにいくつか細かな違いがあるだけだ。それが良くなったのか悪くなったのかは、人それぞれの見方次第だろう」

さらに、こう続けた。「昨年採用したゲームプランのうち、いくつかの部分は再び機能するかもしれないし、そうでない部分もあるだろう。だからこそ、自分たちの強みに集中し、試合の中で長い時間苦しむことになるという現実を受け入れなければならない」

セルタ・ビーゴの自信の源は、忘れられない記憶にある。昨季、ベルナベウで歴史的な勝利を挙げたのだ。この勝利はチームの自己認識を変え、どのスタジアムでも強豪と渡り合えるという確かな信念をもたらした。

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これについてヒラルデス監督は、「今の私たちは、セルタ・ビーゴがどんな相手とも互角に戦えると確信している。トップチームの指揮を執り始めた頃には、いつもそう感じられたわけではなかった。昨年、ワンダ・メトロポリターノやベルナベウのような大きなスタジアムで勝利したことが、このような姿勢で試合に臨む自信を与えてくれている。ただ、それは簡単な試合になるという意味ではない。むしろ、まったく逆だ」と述べた。

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また、セルタの指揮官は、次の相手は「世界最高のチームの一つ」だと強調し、レアル・マドリーは最近になってまとまりと組織力を増しており、「おそらく今季で最高の状態にある」と指摘した。

そして、「レアル・マドリーは着実に良くなっている。まとまりがあり、組織されたチームだ。ベルナベウで勝ち点を持ち帰るには、完璧な試合をしなければならない」と警戒を口にした。

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欠場者については、スペイン人FWボルハ・イグレシアスの不在の影響を小さく見積もり、セルタはひとつの集団として戦う術を身につけており、どれほど価値のある選手であっても特定の個人に依存するチームではないと強調した。

ヒラルデス監督は、「昨季はボルハ抜きでリヨンで素晴らしい試合をした。強豪相手の非常に難しいアウェー戦だった。バルセロナ、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリーとの何試合かも、ボルハやイアゴ、そして非常に優れた何人かの選手を欠いた状態で戦った。チームはさまざまな手段を使うことができる。試合は個人で戦うものではない」と語った。

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こうした精神で、セルタ・ビーゴはこの一戦に臨む。最小限の傷で済ませようとするチームとしてではなく、番狂わせは可能であり、最後の瞬間まで勇敢かつ規律正しく戦えば、昨年のシナリオの再現も決して遠い夢ではないと信じるチームとしてだ。