セルダル・ゴズビュユク主審は、NEC対フェイエノールト戦（1-1）で物議を醸した判定を下した翌日、自身のInstagramアカウントを非公開にした。問題となったのは、フェイエノールトの選手に対するPK判定で、当初は警告を与えなかったがVAR介入で後にイエローカードに。この判定にフェイエノールト陣営は激怒した。

問題となったのは、上田綾瀬の突破を阻んだフィリップ・サンドラーのファウル。ゴズビュユク主審は当初カードを出さなかったが、VARの介入でイエローカードを提示した。レッドカードは出ず、周囲は驚いた。

試合中、ロビン・ファン・ペルシーは第4審判に「何やってんだ？ 明らかに抜け出した選手だろ！ 信じられない！」と激怒した。

試合後も話題は収まらず、出場機会のなかったアネル・アフメドホジッチはインスタグラムで「VARがあるのに誤審とは。これがレッドカードでない世界があるか？」と投稿。

さらにリード、ロトンバ、ボルヘス、クライフェルト、シャキール・ファン・ペルシー、渡辺剛、ヴァレンテらもSNSで疑問を投げかけた。

特にヴァレンテは「僕が見た限り、これは本当に恥ずべきことだ。ひどいと思う。今シーズン、こういう瞬間は何度もあったし、時には自分たちのせいだと認めることもあるけど、これはもう僕たちとは関係ない。間違いなくレッドカードだ。NECが10人になったら、試合の流れは一変するだろう」と語った。

ゴズビュユクはピッチ上で「上田がGKクレッタズに向かってボールを持ちすぎた」と説明し、その行為は決定機を阻んだとは言えないと判断した。

翌日、ゴズビュユクは自身のInstagramアカウントを非公開にした。

4月13日（月）21:00更新：ゴズビュユクのInstagramアカウントは月曜の夜に再開された。