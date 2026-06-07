セルヒニョ・デストは、米国が今回のワールドカップで好結果を残せると語った。PSVのDFである彼は、自国が過小評価されていると感じており、優勝の可能性も否定しないとした。

開催国の一つである米国はパラグアイ、オーストラリア、トルコと同じグループDに入った。デストはグループステージを楽しみにしており、チームが波乱を巻き起こすと確信している。

「ロサンゼルスでの初戦が待ち遠しいです。パラグアイ、オーストラリア、トルコと同じグループで、FIFAランキングではこの大会で2番目に難しい組だと聞きました。皆を驚かせたいです」とデストは語った。

アヤックス、バルセロナ、ミランでプレーした経験を持つ彼は、自国への期待が低い理由が分からない。アメリカ代表は大きく過小評価されていると語る。

「開催国として何かを証明したい。少し過小評価されても不思議ではないが、むしろそれでいい。ホームアドバンテージを活かせる」と語り、チームが有利に戦えると確信している。

「世界最高のメンバーではないが、強い意志とチームワークがあれば遠くまで行ける。ホームの勢いもあり、何でもできるという考えはアメリカ人のメンタリティだ」と続けた。

「すべてとは文字通りすべて。優勝も含まれる。最低目標で臨むのではなく、最高の結果を目指す。それが米国のメンタリティだ」とPSVの選手は語った。

米国代表は6月13日3時、パラグアイとの試合で大会をスタートする。