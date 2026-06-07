セルジーニョ・デストがPSVに明確なメッセージを送る

セルヒニョ・デストは今夏PSVを退団する方針だ。米国代表としてW杯に臨む右SBは、欧州トップリーグに再挑戦する時期だと判断した。バルセロナとミランでのプレー経験もある。

「契約はあと2年あるが、残留の可能性もある。それでも今が次のステップへ進む好機だ」と『デ・テレグラーフ』紙のインタビューで語った。

PSVに3年間在籍し3連覇を達成したが、「まだ満足できるレベルではない」と語る。

「あそこでまだ成し遂げたいことがあるし、自分ならできると分かっている。次のステップへ挑戦する野心はあるが、ただ去るつもりはない。本当に自分に合う場所が必要だ」と右サイドバックは語った。Transfermarktの推定市場価値は1800万ユーロ。

『アイントホーフェン・ダグブラッド』によると、PSVは2300万～2500万ユーロのオファーがあればデストを放出する見込みだ。

クラブウォッチャーのリック・エルフリンク氏は「本人が希望するクラブからオファーがあれば、PSVは夏に主導権を握れない。国内王者でも売却を認めざるを得ない」と語る。

PSVは2023年にバルセロナからレンタルで獲得し、1年後に完全移籍させた。バルセロナは依然として転売時の利益分配を受ける権利を有している。