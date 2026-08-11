2021年：スタニシッチが初めて脚光を浴びる

大きな大会の後はいつもそうであるように、2021年夏のバイエルンでも主力選手の多くがトレーニング初日に間に合わなかった。その一方で、新指揮官ユリアン・ナーゲルスマンの下では2人のタレントが前面に出た。ヨシップ・スタニシッチとタンギ・ニアンズだ。

当時21歳だった生え抜きのスタニシッチは、すでにその前のシーズンにトップチームデビューを果たしていた。そしてバンジャマン・パヴァールの負傷の恩恵を受け、ボルシアMGとのブンデスリーガ開幕戦では右サイドバックで先発入りまで果たした。その後の数週間でもスタニシッチは出場機会を重ねたが、パヴァールが回復すると定位置を取り戻した。スタニシッチはひとまずローテーション要員にとどまったが、バイヤー・レバークーゼンへのレンタルを経て、2023-24シーズンにはまったく新たな立ち位置でミュンヘンへ戻ってきた。

ニアンズは2020年、世界でも有数の将来有望な守備のタレントの1人としてパリ・サンジェルマンから加入した。負傷と出場停止に悩まされたデビューシーズンを経て、2021年夏にはいよいよ自身の時が来たかに見えた。しかし、好調だったプレシーズンはほんの一時の輝きにすぎなかった。2023年にニアンズはセビージャへ移籍し、この夏からはリールでプレーしている。

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2022年：サビツァーとフラーフェンベルフは短期間だけ燃えた

「その気になれば、彼をプレシーズンの勝者と呼ぶこともできる」とナーゲルスマンは2022年8月に語った。そして、その「彼」とはマルセル・サビツァーのことだった。オーストリア人MFはバイエルンでの最初のシーズンで期待を裏切り、すでに売却候補と見なされていた。だが2022年のプレシーズンでは、負傷した主軸レオン・ゴレツカの不在を受けて突如として本領を発揮した。ただ、サビツァーの上昇気流は長続きしなかった。すぐに再び序列を下げ、冬にはマンチェスター・ユナイテッドへレンタル移籍し、その後2023年夏にボルシア・ドルトムントへ完全移籍した。

2022年夏に話題をさらったMFはサビツァーだけではなかった。新戦力ライアン・フラーフェンベルフもまた、プレシーズンで好調な立ち上がりを見せた。当時19歳だったオランダ人も、サビツァーと同様にゴレツカの負傷の恩恵を受けた。それでも最終的には、ゴレツカはサビツァーだけでなくフラーフェンベルフをも「生き残った」。出場機会の少なさにいら立ったフラーフェンベルフは、ミュンヘンでの1シーズン後にはすでにリヴァプールへ移籍し、そこでトッププレーヤーへと成長した。

パヴァールは2022年夏、当初バイエルンで去就が不透明だった。首脳陣は売却を検討していたとも伝えられたが、ナーゲルスマンはパヴァール残留を後押しした。右サイドバックでは、このフランス人が新加入ヌサイル・マズラウィとの定位置争いを制し、好シーズンを送った。その翌夏、すでにナーゲルスマンはトーマス・トゥヘルに交代していたが、今度はパヴァール本人が退団を強く望んだ。最終的には希望がかなえられ、インテルへ移籍した。

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2023年：「ホールディング・シックス」の代役ライマー、そしてケインの代替役テル

2023年夏はハリー・ケインを巡る争奪戦と、トーマス・トゥヘルが求めた「ホールディング・シックス」に彩られた。この2つの大きなテーマの陰で、プレシーズンの勝者が2人浮かび上がってきた。

1人はマティス・テルだ。ミュンヘン中がケイン加入を待ちわび、エリック・マキシム・チュポ＝モティングがひざ関節の不調からの回復に努める中、当時18歳のフランス人はプレシーズンで先発ストライカーへと成長した。だがケインがやって来ると、テルは当然ながら序列を下げた。それでもその翌シーズンには、非常に得点力の高いジョーカーとして位置付けられた。

トゥヘルが「ホールディング・シックス」の獲得を強く訴えていた一方で、フリーで加わったコンラート・ライマーはテストマッチで力強いパフォーマンスを次々と見せた。「6番を巡る議論は、私にはまったく問題にならない。なぜなら、ライマーは私たちが本当に、本当に、本当に大いに楽しめる移籍だと思っているからだ」と、クラブのパトロンであるウリ・ヘーネスは語った。その翌シーズン、ライマーは重要なローテーション要員として守備的MFで多くの出場時間を得た後、柔軟にこなせるサイドバックとして定位置を勝ち取った。

さらに2023年夏には、クラブ生え抜きのタレントも話題を呼んだ。フランス・クラッツィヒだ。いわゆるスーパータレントと見なされたことは一度もなかったにもかかわらず、トゥヘルは驚くべきことに彼をアジアツアーへ帯同させた。20歳の左サイドバックは出場時に好印象を残し、リヴァプール戦ではスーパーゴールも決めた。だが、クラッツィヒに本当の大ブレイクは訪れなかった。アウストリア・ウィーン、シュツットガルト、ハイデンハイムを経て、現在はRBザルツブルクでプレーしている。

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2024年：セルジュ・ニャブリ？ 売却候補ではなくレギュラーへ

2024年には、前年のクラッツィヒの役割をネストリー・イランクンダが担った。当時18歳だったオーストラリア人はゴールを決め、宙返りを披露し、すでにジェルダン・シャキリと比較されていた。だが、その翌シーズンに公式戦出場を果たすまでには至らなかった。現在はワトフォードからスポルティング・リスボンへの1500万ユーロの移籍を前にしており、再売却時の取り分によってその半額がミュンヘンに入ることになる。

また、「2024年プレシーズンの勝者」と呼べた長年の主力が2人いた。ヨシュア・キミッヒとセルジュ・ニャブリだ。トゥヘルの下で苦しい時期を過ごしていたキミッヒは、一時は売却候補と見なされていた。 だが新指揮官ヴァンサン・コンパニはそうした見方をまったく意に介さず、彼をすぐさま再び中盤の絶対的なリーダーに据えた。キミッヒはその役割を今なお担っている。

2024年夏は、キミッヒの立会人であるニャブリにとっても同じように好調だった。数々の負傷に苦しめられたニャブリは、前季の大部分、そして最終的には自国開催のEUROも欠場していた。だがプレシーズン開始時には万全の状態を示し、その後はより長い休暇を取っていた同僚たちに対する先行アドバンテージを生かした。以前取り沙汰されていた退団話はほどなくして消え、ニャブリはコンパニ体制初期にレギュラーとして機能した。

一方で、テルは2年連続で良いプレシーズンを過ごした。だが今回は、そのスタートダッシュの優位性を生かせなかった。目立った働きのない失望の前半戦を経て、テルは2025年1月にトッテナム・ホットスパーへ去った。

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2025年：ニャブリが再びやってのける――カールが躍動

前年と同じく、ニャブリは再びプレシーズンの大きな勝者の1人となった。2024年夏の追い風はシーズンの経過とともに弱まっていたが、その12カ月後に再び調子を上げた。ジャマル・ムシアラが重い腓骨と足関節の負傷で長期離脱し、トーマス・ミュラーが新契約を得られなかったため、ニャブリは当初トップ下の定位置を確保していた。2026年春には内転筋の負傷でブレーキがかかり、それによってワールドカップ出場も逃した。

そのほか2025年夏に何が起きたのか。すでに見限られた存在と見られていたゴレツカは、好プレシーズンを経て突如として再び定位置争いに本格的なチャンスを得たが、その後アレクサンダル・パブロヴィッチとの争いに敗れ、最終的にはフリーで去った。 今なお新クラブは決まっていない。

17歳のレナルト・カールは果敢に突き進み、その後数カ月でのブレイクの土台を築いた。そしてスタニシッチも、2021年に続いて2度目のプレシーズンの勝者となった。今回は持続的な結果を伴い、シーズンを通して拡大版の主力メンバーに数えられた。

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2026年：ビショフが若きスター候補たちを率いる

今年のプレシーズンでここまで最も目立つ存在は、トム・ビショフだ。 21歳の彼は、経験のあるフィールドプレーヤーとしてただ1人、時間通りに万全の状態でトレーニングを開始した。その時点でチームメートは全員、まだワールドカップ特別休暇中にあるか、さまざまな故障を抱えていた。プレシーズンを2度制したニャブリも同様で、現在は復帰に向けて調整を進めており、個人的な「三冠」を逃した。

一方のビショフは、より良い若手選抜のリーダーという位置付けで、今や友人パブロヴィッチの定位置をうかがっている。クラブ生え抜きのタレントの中で特に印象的だったのは2人だ。 まだ16歳のFWバスティアン・アッソモ（4試合のテストマッチで2ゴール）と、機敏な左ウイングのマイコン・カルドソだ。2人のうちどちらかが次のレナルト・カールになるのだろうか。

次のテストマッチは土曜日のRBライプツィヒ戦。その後、8月18日に行われる1.FCハイデンハイム戦が最終調整となる。今季最初の公式戦は22日、ボルシア・ドルトムントとのスーパーカップだ。