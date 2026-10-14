ビルト紙によると、ドイツ王者のアタッカーは、ノルウェーの格下チームとの3-3の試合で出場機会がなかったことに「不満」を募らせていたという。31歳の同選手は試合終了後、チームメートの誰よりもずっと早く、ミュンヘン勢で最初にチームバスへと足早に向かったとされる。

ヴァンサン・コンパニ監督は交代枠をすべて使い切っていた。ベルギー人指揮官は0-2で迎えたハーフタイムに、ヨナタン・ター、ナサニエル・ブラウン、レナート・カールに代えてダヨ・ウパメカノ、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリを投入。74分にマイケル・オリーズが不要な退場処分を受けると、守備的な交代に踏み切り、まずルイス・ディアスを77分に、続いてサイバリも83分にベンチへ下げた。出場を期待していたとみられるニャブリではなく、DFのヨシプ・スタニシッチと、今季はほとんど起用されていない伊藤洋輝を投入。その後、アディショナルタイムにバイキングに同点弾を許した。

数的不利を考えれば、終盤のコンパニ監督による守備的な交代は決して珍しいものではない。また、試合が人工芝で行われたことも、ニャブリが起用されなかった理由の一つだろう。賛否の分かれる人工芝には、一定の負傷リスクがあることが知られている。右太ももの内転筋断裂による5カ月間の離脱を経たニャブリは、慎重に状態を上げていく必要があるとされている。

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セルジュ・ニャブリ、復帰後も出場時間はわずか

とはいえ、復帰後のニャブリの出場時間は物足りない。異例の長さとなった代表活動による中断期間前、ウニオン・ベルリン戦（7-0）では早々に勝負が決していたにもかかわらず、出場は13分にとどまった。先週末のアウクスブルク戦（2-2）では23分間だった。途中出場後、このドイツ代表選手は何度か危険なプレーを見せ、十分に存在感を示した。オフサイドとなったゴールとポストを叩いたシュートもあり、決勝点をわずかな差で逃している。

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一方、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、ニャブリを両方のメンバーに選出された数少ないドイツ代表選手の一人としていた。最初の2試合はいずれも途中出場し、セルビア戦（2-0）ではキャプテンマークを巻いて先発も果たした。ギリシャとの第2戦を前に、負荷管理を理由に代表を離れた。

現在のニャブリはコンパニ監督の下で、レギュラーの座を争う立場にある。ただ、重傷を負っていたことを考えれば、決して驚くことではない。一方、昨季のこの時期まで、ニャブリはチームに欠かせない主力の一人だった。公式戦37試合で10ゴール11アシストを記録し、ジャマル・ムシアラの長期不在中は揺るぎないレギュラーとなることもあった。今後数週間でその地位を取り戻す可能性も十分にある。