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セリエCでは、デゼンツァーノのマルコ・ガブッロ監督（ホームでアルビノレッフェに1-6で敗戦）が解任の危機にある。デゼンツァーノはA組で15試合を終えて勝ち点14、下から5位のプレーアウト圏に位置する。フォッジャのガエターノ・アウテリ監督も解任の危機にある。チームはC組でスカファテーゼとのアウェー戦に1-2で敗れ、15試合で勝ち点15の下から2位。契約解除に向けた交渉が行われている。

一方、元ミランDFのダニエレ・ボネーラは、プロ・ヴェルチェッリのオランダ人経営陣との対立から辞任を検討している。プロ・ヴェルチェッリはA組のピエモンテ・ダービーでノヴァーラと1-1で引き分けた。

セリエDでは、トリエスティーナのガエターノ・フォンターナ監督が解任の危機にある。チームはホームでブリアン・リニャーノに2-0と先行しながら3-4で敗れ、C組で下から5位となっている。

カレル・ゼーマンがノチェリーナの指揮官に復帰。チームはホームで1-1の引き分けに終わった。相手はH組首位のヴィルトゥス・フランカヴィッラだった。

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I組では、ベンチ入りできるようになるのを待つ元GKのサルヴァトーレ・ソヴィエロがスタンドからエンナを指揮し、ホームでカストルムファヴァーラに3-2で勝利した。

最後にF組では、ジョヴァンニ・テデスコがピエトラルンゲーゼの新監督として初陣を迎え、チームは1-2で敗れた。試合はテルモリで行われた。