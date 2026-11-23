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セリエCでは、デゼンツァーノのマルコ・ガブッロ監督が解任の危機にある。チームはアルビノレッフェにホームで1-6と敗れ、A組でリーグ戦15試合を終えて勝ち点14の下から5位、プレーアウト圏にいる。フォッジャのガエターノ・アウテリ監督も解任の危機にある。チームはC組でスカファテーゼとの敵地戦に1-2で敗れ、15試合で勝ち点15の下から2位につけている。

一方、元ミランDFのダニエレ・ボネーラはプロ・ヴェルチェッリのオランダ人首脳陣との対立から辞任を検討している。チームはA組でノヴァーラとのピエモンテ・ダービーを1-1で引き分けた。

セリエDでは、トリエスティーナのガエターノ・フォンターナ監督の去就が不透明だ。チームはブリアン・リニャーノとのホーム戦で2-0とリードしながら3-4で敗れ、C組で下から5位につけている。

カレル・ゼーマンがノチェリーナの監督に復帰し、チームは1-1で引き分けた。相手はH組首位のヴィルトゥス・フランカヴィッラで、ホームでの一戦だった。

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I組では、ベンチ入りが可能になるのを待つ元GKサルヴァトーレ・ソヴィエロがスタンドからエンナを指揮し、ホームで3-2の勝利に導いた。相手はカストルムファヴァーラだった。

最後にF組では、ジョヴァンニ・テデスコがピエトラルンゲーゼの新監督として初陣を迎え、チームは1-2で敗れた。テルモリでの一戦だった。