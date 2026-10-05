セリエC、相次ぐ監督交代の激震：カゼルターナはセンプリチかステッローネ、ブレッシャとバルレッタではコリーニとパーチが危機に立たされている

セリエCでは、シーズン開幕からわずか6節でベンチに大きな地震が起きている。 グループAでは、チッタデッラが素晴らしいシーズンを送っている一方で、この時点でブレシアに5ポイント差がついているとは、誰もまったく予想していなかった。パジーニのクラブは、セリエB昇格の大本命と見なされていたし、おそらく今もそうだが、この序盤戦が語っているのはまったく別の物語だ。上位進出への野心を正当化するにはあまりにも不十分で、何かがまったく機能していないという感覚がある。





ブレシアでコリーニが危機、カゼルタでは革命 ― エウジェニオ・コリーニは今、監督の座が危うい。昨季のディアーナの勝ち点平均もそれほど遠くはなく、それでもクラブは解任を決断した。一方で、北から南までフォルゴレ・カラテーゼ、グッビオ、カゼルターナ、カザラーノで複数の指揮官が交代している。ベルモンテ、ディ・カルロ、エスピナル、そしてほぼ確実にディ・バーリが去り、カルミネ・パルラート、ブラーリア、そしてカゼルタにはレオナルド・センプリチかロベルト・ステッローネのどちらかが就任する。 ロッカールームとの緊張関係もあり、技術プロジェクトは早くも否定されている。









バーリとコゼンツァの間で ― バーリでは、その一方でサン・ニコラは無人のままだ。市内に住むアメリカ人実業家グレゴリー・ヴォーンが現れ、市内の両スタジアムに関するプロジェクトを提示している。ラステッリは今のところベンチで安泰だが、サレルノでの敗戦が古い悪夢を再び浮上させる可能性はある。コゼンツァでは状況は危機的で、コッピテッリもそれを分かっていた。だが今や代償を払うのは彼自身になりかねない。フォッジャ戦敗戦後の彼の言葉がそれを示している。『私たちはスポーツとしての苦悶を生きている』。





バルレッタに注意 ― バルレッタではパーチに対する信頼は期限付きだ。バーリとのダービーがなおも猶予を与えているが、昨季の歴史的昇格後だけに、流れを変えることが急務となっている。実際、白赤のクラブはマーケット担当アドバイザーのヴィンチェンツォ・デ・サンティスと即時に袂を分かつことを決定した。彼はジュリアーノ戦敗戦後に始まった検討の中心人物の一人だった。この決断はまさに内部の転換点を意味する。したがってベンチ交代はないが、シーズンのデリケートな時期にスポーツ部門へ手を入れる形となった。



















