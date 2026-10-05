セリエC、監督交代の激震相次ぐ。カゼルターナはセンプリチかステッローネ、ブレッシャとバルレッタではコリーニとパーチが危機にある

セリエCでは、シーズン開幕からわずか6節で、ベンチに大きな揺れが起きている。 グループAでは、チッタデッラが素晴らしいシーズンを送っている一方で、この時点でブレッシアに勝ち点5差がつくとは、誰もまったく予想していなかった。パジーニのクラブはセリエB昇格の大本命と見なされていたし、おそらく今もそうだが、この序盤戦が語っているのはまったく別の物語だ。上位進出への野心を正当化するにはあまりにも不十分で、何かがまったく機能していないという感覚がある。





ブレッシアでコリーニが危機、カゼルタでは改革へ －エウジェニオ・コリーニはいまや解任の危機にある。昨季のディアーナの勝ち点平均もそこまで遠くはなく、それでもクラブは解任を決断した。その一方で、北から南までフォルゴレ・カラテーゼ、グッビオ、カゼルターナ、カザラーノで複数の監督が職を追われている。ベルモンテ、ディ・カルロ、エスピナル、そしてほぼ確実にディ・バーリが去り、カルミネ・パルラート、ブラーリア、そしてカゼルタにはレオナルド・センプリチかロベルト・ステッローネのいずれかがやって来る。ロッカールームとの緊張関係もあり、技術プロジェクトは早くも否定されている。









バーリとコゼンツァの間で －バーリではその一方で、サン・ニコラは無観客のままだ。街に住むアメリカ人実業家グレゴリー・ヴォーンが現れ、市内の両スタジアムに関する計画を掲げている。ラステッリは今のところ監督の座を保っているが、サレルノでの敗戦が過去の悪夢を再び浮上させるかもしれない。コゼンツァでは状況が危機的で、コッピテッリもそれは分かっていた。だが今度は彼自身がその代償を払う危険がある。フォッジャ戦の敗戦後の言葉がそれを示している。『我々はスポーツにおける苦悶を生きている』。広告。





バルレッタに注目 －バルレッタではパチへの信頼は期限付きだ。バーリとのダービーでなお信用は保っているが、昨季の歴史的な昇格の後だけに、変化が急務となっている。実際、白赤のクラブはマーケット担当アドバイザーのヴィンチェンツォ・デ・サンティスと即時に決別することを決めた。彼はジュリアーノ戦の敗戦後に経営陣とともに始められた検討の中心人物だった。この決断は、まさに内部の大きな転換を意味する。したがってベンチ交代はないが、シーズンの繊細な時期にスポーツ部門へ手が入れられた形だ。



















