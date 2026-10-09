セリエC、ブックメーカーが本命を選出　昇格争いの最有力はブレシア、スペツィア、バーリ

ユニオン・ブレシア（グループA）、スペツィア（グループB）、バーリ（グループC）。ブックメーカーによれば、セリエCの各グループ優勝、そしてセリエBへの自動昇格に最も近い有力候補とみられている。ブレシアは直近5試合で4分けと足踏みが続き、現在は2位で首位チッタデッラを勝ち点5差で追っている。それでも専門家の見立てでは、コリーニ率いるチームが優勝候補の本命だ。Betflagでは同チームの首位フィニッシュが2.00倍、対するヴェネト州のチームは2.25倍となっている。他は大きく離されており、オスピタレットとトレントのシーズン終了時首位はともに15.00倍に設定されている。

グループBでは、開幕戦の引き分け後、スペツィアが7連勝を飾って首位に立っている。専門家の間でも優勝への疑いは少なく、Betpassionでは1.65倍と見られている。トゥラーティ率いるチームの最有力対抗馬はレッジャーナで、順位は4位、首位とは勝ち点8差。シーズン終了時の首位は賭け金の4倍となっている。ラヴェンナの首位も同じオッズで、グロッセートとペルージャはそれぞれ20.00倍、30.00倍で続いている。

グループCでは、首位に立っているのはポテンツァだが、ブックメーカーの支持はバーリとカターニアに集まっている。プッリャ州のチームは今季2敗目を喫したばかりだが、ブックメーカーはラステッリ率いるチームを優勝候補の本命と見ており、この結果は2.75倍。一方、首位と勝ち点6差の4位につけるカターニアの首位フィニッシュは4.00倍となっている。やや後れを取っているサレルニターナは賭け金の5倍で、首位のルカーニア州のチームと同じ評価となっている。







