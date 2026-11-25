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セリエBで、順位表の下位2チームが監督交代へ。

火曜夜に行われたカッラレーゼとのホーム戦で0-1と敗れたことを受け、ヴィチェンツァはファビオ・ガッロ監督を解任した。

チームをセリエCからの昇格に導いた指揮官は、セリエBで13試合を終えて勝ち点10の下から2番目に沈むヴィチェンツァを去る。

新監督にはダヴィデ・ディオニージの就任が迫っている。

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クラブの公式声明

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L.R.ヴィチェンツァは、ファビオ・ガッロ監督をトップチームの指揮官から解任したことを発表する。

クラブは、チームを率いた期間の仕事、日々示したプロ意識、そして尽力に対して感謝を伝えるとともに、ガッロ監督の今後のキャリアと私生活に幸運が訪れることを願っている。

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エンポリは最下位に

エンポリでもマッテオ・アンドレオレッティ監督の解任が迫っている。チームは敵地でのベネヴェント戦に0-5で敗れたばかりだ。

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9月30日にグイド・パリウカの後任として就任した同監督は、8試合で勝ち点3しか獲得できなかった。その間、チームは勝ち点9で最下位に転落した。

ファブリツィオ・コルシ会長が率いるトスカーナ州のクラブは、現在フリーのファビオ・カゼルタ、ファブリツィオ・カストーリ、モレノ・ロンゴらにすでに接触している。

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一方、エンポリは元DFロレンツォ・トネッリを昇格させる内部人事も検討している。トネッリはU-17チームの監督を務め、昨季はアッリエーヴィ・ナツィオナーリ部門の決勝でユヴェントスに4-0で勝利し、同チームをイタリア王者に導いた。