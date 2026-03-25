セリエB：ヴェネツィアとモンツァが昇格目前、オッズではフロジノーネ（1.50）とパレルモ（1.80）が追走している

第32節のモンツァ対ヴェネツィアのビッグマッチは引き分けに終わり、この結果によりヴェネツィアは首位を維持した一方、モンツァはフロジノーネに2位を譲ることとなった。 順位表での並走やビアンコ監督率いるチームのわずかな失速にもかかわらず、ブックメーカーはヴェネツィアとモンツァのセリエA昇格を確実視している。ベッターとベットフラッグでは、ヴェネツィアの昇格オッズが1.05、続いてクトローネ率いるモンツァが1.30となっている。





フロジノーネも1.50倍で諦めておらず、パドヴァ戦で10人ながらアウェイ勝利を収めたパレルモが1.80倍で続いている。プレーオフ進出がほぼ確実なモデナとカタンツァーロの昇格は難しく、セリエA昇格のオッズは6.00倍となっている。









降格 – 好調のアヴェッリーノを辛勝し、セリエC降格の悪夢を払拭したサンプドリアにとって、この勝利は極めて重要だった。サンプドリアの降格オッズは4.50。一方、依然として降格の危機にあるのは、オッズ2.00のバーリと、インシーニェ監督の下で勢いを取り戻したものの依然として最下位に沈み、ブックメーカーが最も降格リスクが高いと見ているオッズ1.20のペスカーラだ。



