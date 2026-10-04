セリエA、MVPタイトルは引き続きマルティネス対マレンの争いに





ラウタロ対マレン、マレン対ラウタロ。 インテルとローマの両エースストライカーによる争いは終わりがなく、得点ランキング（すでに6ゴールのオランダ人が4ゴールのアルゼンチン人を上回って首位）にとどまらず、セリエAのシーズンMVP争いにも及んでいる。マルティネスは2023/2024シーズンにこの賞をすでに受賞しており、その連続受賞はSnaiとSisalのベッティングアナリストによってオッズ4.00とされている。マレンは5.00でそのすぐ後を追っており、ローマの選手としてはこの賞（2018/2019シーズン創設）の初受賞となる可能性がある。

3番手の存在として挙がるのはコモのニコ・パスで、オッズは7.50。さらに12.00には、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームの素晴らしいシーズン序盤を支えるもう1人のローマ選手、パウロ・ディバラが続く。伏兵評価のオッズはマルティン・バトゥリナとハカン・チャルハノールが16.00。さらに20倍にはマルクス・テュラムとフェデリコ・ディマルコが名を連ね、後者は最上位のイタリア人選手として、昨季に続く連続受賞を狙う。イタリア代表の話題を続けると、得点者ではイタリア人トップがモイーズ・キーンの33.00、フランチェスコ・ピオ・エスポジトは50.00となっている。



