セリエA、6節終了時点の監督解任数が過去最多に。次はユリッチか、オッズは1.75倍。ただしルニャイッチにも注目

2000年代にセリエAが開幕6節で監督4人を解任する事態は一度もなかった。これほど多くの監督が解任された例を探すには、実に67年前までさかのぼる必要がある。グロッソ、テデスコ、クエスタに続き、ストロッパも解任された。ストロッパが率いたヴェネツィアは勝ち点0で最下位に沈み、ベルガモでの敗戦後にクラブを去ることになった。監督交代が相次ぐ中、ブックメーカーは次の解任候補に注目する。候補の一人がイヴァン・ユリッチだ。過去2シーズンにローマとアタランタを早期に去ったクロアチア人監督が、3度目の早期退任を迎えるオッズはGoldbetとBetterで1.75倍と最も低い。これに続く新たな候補はウディネーゼのコスタ・ルニャツで、4連敗を喫した後のオッズは2.00倍となっている。リーグ戦初勝利で一息ついたダニエレ・デ・ロッシのオッズは1.50倍から2.15倍に上昇。一方、エウゼビオ・ディ・フランチェスコも解任の危機にあり、現在は2.50倍となっている。大物監督では、クリスマスまでの解任オッズが最も低いのはルベン・アモリムの4.50倍で、アッレグリとスパレッティがともに5.00倍で続く。