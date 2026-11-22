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セリエA第12節

ユヴェントス対ヴェネツィア

得点者：

勝利は必須。それも内容を伴わなければならない。ルチアーノ・ユヴェントスを率いるルチアーノ・スパレッティは、日曜日のランチタイムに行われるセリエA第12節、12時30分からトリノのアリアンツ・スタジアムでヴェネツィア（ダヴィデ・ニコラ監督）と対戦する。勝ち点18でフィレンツェでの引き分けを経てこの試合に臨むユヴェントスは、ミランの動向を見据えつつ、4位コモとの勝ち点差を5に保ちたい。何よりも、監督の座を安泰にするためにも結果の安定が必要だ。一方、降格圏脱出まで勝ち点2差の19位ヴェネツィアは、ホームでウディネーゼに勝利してこの一戦を迎える。

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ゴールと主なプレー：

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試合データ：

ユヴェントス対ヴェネツィア

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得点者：

ユヴェントス（4-4-2）：ヴィカーリ；カンビアーゾ、ブレーメル、ルクミ、カバル；マッケニー、コープマイネルス、ドウグラス・ルイス、ボガ；ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ。監督：スパレッティ。

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ヴェネツィア（3-5-2）：F・スタンコヴィッチ；ハルハル、M・モレノ、ジュアン・ジェズス；エノー、ゾーム、バシッチ、K・ペレス、マッツォッキ；J・イェボア、A・アダムス。監督：ニコラ。

警告：

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退場：

主審：アレーナ

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アシスト：