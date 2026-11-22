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セリエA第12節

ユヴェントス対ヴェネツィア 4-0

得点者：53分 ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、59分 コープマイネルス（ユヴェントス）、65分 カバル（ユヴェントス）、71分 コロ・ムアニ（ユヴェントス、PK）

勝利は必須。しかも内容でも納得させなければならない。ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは、日曜日のセリエA第12節、12時30分からトリノのアリアンツ・スタジアムで、ダヴィデ・ニコラ率いるヴェネツィアと対戦する。勝ち点18でフィレンツェでの引き分けからこの試合に臨むユヴェントスは、ミランの試合を待つ間、4位コモとの勝ち点差を5に保ちたい。何より、結果を安定させ、監督の座を固める必要がある。一方、順位表で下から2番目、残留圏まで勝ち点2差のヴェネツィアは、ホームでウディネーゼに勝利してこの一戦に臨む。

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ゴールと主なプレー：

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71'' - ユヴェントス、コロ・ムアニでPOLER！ フランス人選手がPKを決め、18分間で4-0とする。

70分 - ユヴェントスにPK！コロ・ムアニがエリア内で倒され、ユヴェントスにPKが与えられる。

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65分 - ユヴェントスが3点目、カバル！ジェグロヴァが左からクロスを上げ、コロンビア人選手がヘディングで決めて3-0。

59分 - ユヴェントスが追加点、コープマイネルス！オランダ人選手が飛び込み、ヴォルテマーデのアシストを受けてユヴェントスのリードを広げる。

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53分 - ヴォルテマーデのゴールでユヴェントスが1-0とリード！チェリクが右からマッケニーへクロス。マッケニーのシュートは相手守備陣にブロックされたが、そこからドイツ人選手が決めた。ユヴェントスが先制！

45分 - マッケニーのヘディングでユヴェントスがゴールに迫るも、ボールは枠を外れる。

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25分 - ジェグロヴァが巧みなプレーでGKの前まで進むが、スタンコヴィッチがシュートを好セーブ。ユヴェントスに最初のチャンス。

試合データ：

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ユヴェントス対ヴェネツィア 4-0

得点者：53分 ヴォルテマーデ（ユヴェントス）、59分 コープマイネルス（ユヴェントス）、65分 カバル（ユヴェントス）、71分 コロ・ムアニ（ユヴェントス、PK）

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ユヴェントス（4-3-3）： ヴィカーリオ；チェリク、ブレーメル、ケリー、カバル；マッケニー、ドウグラス・ルイス（46分からサール）、コープマイネルス；ジェグロヴァ、コロ・ムアニ、アライベゴヴィッチ（46分からヴォルテマーデ）。監督：スパレッティ

ヴェネツィア （3-5-2）： スタンコヴィッチ；ハルハル、モレノ、フアン・ジェズス；エノー、キケ・ペレス、ゾーム、ブシオ、ハプス；ラウバーバッハ、アダムス。監督：ニコラ

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警告：

退場：

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主審：アレーナ

アシスト：ヴォルテマーデ（ユヴェントス）