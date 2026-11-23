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セリエA第12節をライブでお届け。

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セリエA第12節

モンツァ対フィオレンティーナ

得点者：

セリエA第12節はブリアンテオでの一戦で幕を閉じる。モンツァを率いるイヴァン・ユリッチ監督とフィオレンティーナを率いるパオロ・ヴァノーリ監督が対戦する。降格圏脱出を目指す両チームにとって重要な一戦は20時45分に始まる。ロンバルディア州のクラブは代表戦による中断期間を4連敗で迎えた。ポルトガル人のヴァレラが9ゴールを挙げているにもかかわらず、勝ち点わずか7の18位で降格圏に沈んでいる。一方、フィオレンティーナは衝撃的なスタートを切った後に持ち直し、直近のホームでのユヴェントス戦を引き分けている。

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ゴールと主なプレー：

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試合記録：

モンツァ対フィオレンティーナ

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得点者：

モンツァ（3-4-2-1）：チアム、クアディオ、ゴグリチゼ、カルボーニ、ビリンデッリ、アキンサンミロ、コロンボ、マンガス、ペッシーナ、ロビンソン、ヴァレラ。監督：ユリッチ

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フィオレンティーナ（4-2-3-1）：デ・ヘア、ヒメネス、ドラグシン、ヴィエリー、ジョアン・マリオ、エンドゥール、ウライ、マスタントゥオーノ、ゴンサウヴェス、ニョント、ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ

警告：

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退場：

主審：ドヴェーリ

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アシスト：