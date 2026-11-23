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セリエA第12節をライブ速報でお届けする。

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セリエA第12節

モンツァ対フィオレンティーナ 1-0

得点者：44分 ヴァレラ（PK、モンツァ）

いよいよセリエA第12節の最終戦。ブリアンテオで行われるモンツァのイヴァン・ユリッチ監督とフィオレンティーナのパオロ・ヴァノーリ監督による一戦は、降格圏脱出を目指すうえで重要な戦いだ。キックオフは20時45分。ロンバルディア州のクラブは代表戦による中断期間を4連敗で迎えた。ポルトガル人のヴァレラが9ゴールを挙げているにもかかわらず、勝ち点わずか7の18位で降格圏に沈んでいる。一方、フィオレンティーナは衝撃的なスタートを切った後に復調し、直近のホームでのユヴェントス戦を引き分けた。

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ゴールと主なプレー：

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44分：モンツァがゴール、ヴァレラ！ ポルトガル人のヴァレラがPKを決めた。デ・ヘアの逆を突き、リーグ戦10得点目を記録した。

43分：モンツァにPK！ ヴァレラが反転してシュートを放つと、ウライが広げた腕でボールを止めた。

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試合記録：

モンツァ対フィオレンティーナ 1-0

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得点者：44分 ヴァレラ（PK、モンツァ）

モンツァ（3-4-2-1）： ティアム；クアディオ、ゴグリチゼ、カルボーニ；ビリンデッリ、アキンサンミロ、コロンボ、マンガス；ペッシーナ、ロビンソン；ヴァレラ。監督：ユリッチ

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フィオレンティーナ（4-2-3-1）： デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ヴィエリ（28分からラニエリ）、ジョアン・マリオ；エンドゥール、ウライ；マスタントゥオーノ、ゴンサルヴェス、ニョント；ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ

警告：

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退場：

主審：ドヴェリ

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アシスト：