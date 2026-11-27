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欧州カップ戦の3日間を終え、週末にはセリエA第13節が行われる。金曜夜の開幕戦では、ボローニャが最下位ヴェネツィアのホームに乗り込む。パッラディーノ監督はピッコリを再び起用する構えだ。

土曜午後にはフロジノーネがパルマを迎える。両チームはそれぞれミラン、ローマに1-5で敗れたばかりだ。

続いて、首位ラツィオがトリノと敵地で対戦する。ガットゥーゾ監督はザッカーニを再び起用できる一方、タヴァレスは戻らず、テイラーも負傷で離脱した。

夜にはインテルがサン・シーロでジェノアを迎える。両チームは翌週火曜のコッパ・イタリアでも対戦する。

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日曜の昼には、結果が出ずに苦しむウディネーゼとフィオレンティーナが対戦。両クラブの古巣と顔を合わせるザニオーロとアッタにも注目だ。

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午後にはナポリがサッスオーロのホームで戦う。

続いてローマがホームでモンツァと対戦し、ユリッチ監督が師であるガスペリーニ監督と再会する。夜には今節の注目カード、コモ対ユヴェントスが行われる。

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月曜にはアタランタがレッチェに乗り込み、カリアリ対ミランで第13節を締めくくる。

試合日程

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11月27日（金）

20:45 ヴェネツィア対ボローニャ（DAZN、NOW、Sky）

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11月28日（土）

15:00 フロジノーネ対パルマ（DAZN）

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18:00 トリノ対ラツィオ（DAZN）

20:45 インテル対ジェノア（DAZN、NOW、Sky）

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11月29日（日）

12:30 ウディネーゼ対フィオレンティーナ（DAZN）

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15:00 サッスオーロ対ナポリ（DAZN）

18:00 ローマ対モンツァ（DAZN、NOW、Sky）

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20:45 コモ対ユヴェントス（DAZN）

11月30日（月）

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18:30 レッチェ対アタランタ（DAZN）

20:45 カリアリ対ミラン（DAZN）

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全試合の予想先発メンバー

ヴェネツィア対ボローニャ（金曜20:45）先発確定

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ヴェネツィア（3-5-2）：F・スタンコヴィッチ、ハルハル、モレノ、フアン・ジェズス、エノ、キケ・ペレス、ソーム、ブシオ、ハプス、イェボア、アコル・アダムス。監督：ニコラ。

ボローニャ（3-4-3）：スコルプスキ、ヴィティク、カサーレ、テアテ、ゾルテア、ファーガソン、ポベガ、アルハサン、ベルナルデスキ、オドゴール、エムバングラ。監督：パッラディーノ。

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フロジノーネ対パルマ（土曜15:00）

フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミサーニ、オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、ブラカリア、カロ、マジーニ、ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ、ボブチェク。監督：アルヴィーニ。

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パルマ（3-5-2）：ダッファーラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイエ、ブリッチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリャ、ケイタ、ヴァレーリ、エルフェージュ、ロンターニ。監督：ジラルディーノ。

トリノ対ラツィオ（土曜18:00）

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トリノ（4-4-2）：ペッリ、ベルガリ、ココ、コムッツォ、フォルティーニ、ヴラシッチ、フィッツ＝ジム、マンドラゴラ、カッチャマーニ、シメオネ、アダムス。監督：アバーテ。

ラツィオ（4-3-3）：マンダス、フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロヴストゴーア、ペドラサ、フラッテージ、ベラヒアン、デレ＝バシル、イサクセン、ノスリン、ザッカーニ。監督：ガットゥーゾ。

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インテル対ジェノア（土曜20:45）

インテル（3-5-2）：マルティネス、パヴァール、アカンジ、カルロス・アウグスト、ディウフ、バレッラ、スチッチ、ジョーンズ、ディマルコ、エスポージト、ラウタロ。監督：キヴ。

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ジェノア（3-4-2-1）：バイロウ、マルカンダッリ、オトア、バスケス、エヒジブエ、トラオレ、ウィアフェ、エッレルトソン、メシアス、エル・シャーウィー、オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。

ウディネーゼ対フィオレンティーナ（日曜12:30）

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ウディネーゼ（3-4-2-1）：オコイェ、パルマ、カバセレ、ソレ、アバンクワ、ピオトロフスキ、カールストローム、カマラ、ロヴリッチ、エッケレンカンプ、ザニオーロ。監督：ザネッティ。

フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア、ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ジョアン・マリオ、エンドゥール、ファジョーリ、ブレシャニーニ、マスタントゥオーノ、ペジェグリーノ、エンジエ。監督：ヴァノーリ。

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サッスオーロ対ナポリ（日曜15:00）

サッスオーロ（3-4-3）：ムリッチ、ヴァルキエヴィチ、イゼス、チャレタ＝ツァル、ファン・デル・ブレンプト、トルストヴェット、マティッチ、ドイグ、ベラルディ、エスポージト、ロリエンテ。監督：ダヴェルサ。

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ナポリ（4-3-3）：ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、ベウケマ、ラフマニ、ラファ・マリン、オリヴェラ、アンギサ、ギルモア、マクトミネイ、ポリターノ、ホイルンド、ラング。監督：アッレグリ。

ローマ対モンツァ（日曜18:00）

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ローマ（3-4-2-1）：スヴィラール、ギラルディ、エンディカ、エルモソ、ルッリ、クリスタンテ、コネ、ウェズレイ、ディバラ、モラ、マレン。監督：ガスペリーニ。

モンツァ（3-5-1-1）：トルンクヴィスト、クアディオ、ゴグリチゼ、ルッケージ、ビリンデッリ、コロンボ、ペッシーナ、アキンサンミーロ、マンガス、ロビンソン、ヴァレラ。監督：ユリッチ。

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コモ対ユヴェントス（日曜20:45）

コモ（4-2-3-1）：ビュテ、コウト、ラモン、チャロバー、ヴァッレ、ペローネ、ミラ、ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリーナ、ドゥヴィカス。監督：セスク・ファブレガス。

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ユヴェントス（4-2-3-1）：ヴィカーリオ、チェリク、ブレーメル、ルクミ、カバル、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、コンセイソン、マッケニー、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ。監督：スパレッティ。

レッチェ対アタランタ（月曜18:30）

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レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ、ヴェイガ、ガスパール、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ、クリバリ、ベリシャ、エンゴム、エンドリ、グベルス、ファタハ。監督：ディ・フランチェスコ。

アタランタ（4-2-3-1）：スポルティエッロ、ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ、ケシエ、エデルソン、エルマス、デ・ケテラーレ、ザレフスキ、クルストヴィッチ。監督：サッリ。

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カリアリ対ミラン（月曜20:45）

カリアリ（4-3-2-1）：カプリーレ、ゼ・ペドロ、コフラー、ロドリゲス、オベルト、アドポ、デイオラ、ロマーノ、トレピー、マルディーニ、エンゾラ。監督：ピザカーネ。

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ミラン（4-3-3）：メニャン、ヒラ、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ、ディアワラ、ラビオ、ヤシャリ、ムサ、モレイラ、ラモス、プリシッチ。監督：アモリム。