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欧州カップ戦の3日間を終え、週末にはセリエA第13節が行われる。金曜夜、最下位ヴェネツィアのホームにボローニャが乗り込む一戦で幕を開けた。結果は0-0だった。

土曜午後は、前節にそれぞれミランとローマに1-5で敗れたフロジノーネとパルマが対戦する。

続いて首位ラツィオがトリノのホームへ。ガットゥーゾ監督はザッカーニを起用できる一方、タヴァレスは復帰できず、テイラーも負傷で欠く。

夜にはインテルがサン・シーロでジェノアを迎える。両チームは次の火曜にもコッパ・イタリアで対戦する。

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日曜の昼は、結果が出ず苦しむウディネーゼとフィオレンティーナが対戦。古巣と顔を合わせるザニオーロとアッタにも注目だ。

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午後にはナポリがサッスオーロのホームに乗り込む。

続いてローマがホームでモンツァと対戦し、ユリッチ監督は師であるガスペリーニ監督と再会する。夜にはコモ対ユヴェントスの今節の注目カードが控える。

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月曜はアタランタがレッチェに乗り込み、最後にカリアリ対ミランが行われる。

試合日程

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11月27日（金）

20:45 ヴェネツィア対ボローニャ（DAZN、NOW、Sky）

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11月28日（土）

15:00 フロジノーネ対パルマ（DAZN）

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18:00 トリノ対ラツィオ（DAZN）

20:45 インテル対ジェノア（DAZN、NOW、Sky）

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11月29日（日）

12:30 ウディネーゼ対フィオレンティーナ（DAZN）

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15:00 サッスオーロ対ナポリ（DAZN）

18:00 ローマ対モンツァ（DAZN、NOW、Sky）

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20:45 コモ対ユヴェントス（DAZN）

11月30日（月）

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18:30 レッチェ対アタランタ（DAZN）

20:45 カリアリ対ミラン（DAZN）

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全試合の予想スタメン

ヴェネツィア対ボローニャ 0-0（金曜20:45）

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ヴェネツィア：スタンコヴィッチ、モレノ（76分 ベラ＝コチャプ）、フアン・ジェズス、ハルハル、エノー、ソーム、（57分 ヘルガソン）、キケ・ペレス（76分 ダガッソ）、ハプス、イェボア（71分 ラフマニ）、アダムス（71分 ラウエルバッハ）。控え：モンティポ、ゴメス、シンティエンヌ、サグラド、マッツォッキ、バシッチ、ファンヌ、フェルナンデス、リスマン。監督：ニコラ。

ボローニャ：スコルプスキ、ヴィティク（46分 ダルミアン）、カザーレ、テアテ、ゾルテア、ポベガ（88分 リブラ）、ファーガソン、アルハサン、ベルナルデスキ（56分 オルソリーニ）、オドゴーア（66分 ピッコリ）、エムバングラ（56分 カンビアーギ）。控え：ペッシーナ、ジャコモーネ、ヘラン、ヘッゲム、モーロ、アモンダライン、ドフビク。監督：パッラディーノ。

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警告：ゾルテア（ボローニャ）、フアン・ジェズス（ヴェネツィア）、ヴィティク（ボローニャ）、エノー（ヴェネツィア）、オドゴーア（ボローニャ）、ラフマニ（ヴェネツィア）。

フロジノーネ対パルマ（土曜15:00）

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フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ、オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、ブラカリア、カロー、マジーニ、ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ、ボブチェク。監督：アルヴィーニ。

パルマ（3-5-2）：ダッファーラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイエ、クレマスキ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリア、ケイタ、カルボーニ、エルフェージュ、トゥーレ。監督：ジラルディーノ。

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トリノ対ラツィオ（土曜18:00）

トリノ（4-4-2）：ペッリ、パターソン、ココ、コムッツォ、フォルティーニ、ヴラシッチ、フィッツ＝ジム、マンドラゴラ、カッチャマーニ、シメオネ、アダムス。監督：アバーテ。

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ラツィオ（4-3-3）：マンダス、フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロヴストゴーア、ペドラサ、フラッテージ、ベラヒヤン、デレ＝バシル、イサクセン、ノスリン、ザッカーニ。監督：ガットゥーゾ。

インテル対ジェノア（土曜20:45）

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インテル（3-5-2）：プロヴェデル、パヴァール、アカンジ、カルロス・アウグスト、ディウフ、バレッラ、スチッチ、ジョーンズ、ディマルコ、エスポージト、ラウタロ。監督：キヴ。

ジェノア（3-4-2-1）：バイロー、マルカンダッリ、オトア、バスケス、エヒジブエ、トラオレ、ウィアフェ、エッレルトソン、メシアス、エル・シャーアウィー、オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。

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ウディネーゼ対フィオレンティーナ（日曜12:30）

ウディネーゼ（3-4-2-1）：オコイェ、パルマ、カバセレ、ソレ、アバンクワ、ピオトロフスキ、カールストロム、カマラ、ロヴリッチ、エッケレンカンプ、ザニオーロ。監督：ザネッティ。

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フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア、ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ジョアン・マリオ、エンドゥール、ファジョーリ、ブレシャニーニ、マスタントゥオーノ、ペジェグリーノ、エンジエ。監督：ヴァノーリ。

サッスオーロ対ナポリ（日曜15:00）

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サッスオーロ（3-4-3）：ムリッチ、ヴァルキエヴィチ、イジェス、カンデ、ファン・デル・ブレンプト、マティッチ、トルストヴェット、オブラドール、ベラルディ、ボウイ、ロリエンテ。監督：ダヴェルサ。

ナポリ（4-3-3）：ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、スピナッツォーラ、ベウケマ、ラフマニ、オリヴェラ、アンギサ、ギルモア、マクトミネイ、ポリターノ、ホイルンド、ラング。監督：アッレグリ。

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ローマ対モンツァ（日曜18:00）

ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル、ギラルディ、エンディカ、エルモソ、ルッリ、クリスタンテ、コネ、ウェズレイ、ディバラ、モラ、マレン。監督：ガスペリーニ。

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モンツァ（3-5-1-1）：トルンクヴィスト、クアディオ、ゴグリチゼ、ルッケージ、ビリンデッリ、コロンボ、ペッシーナ、アキンサンミロ、マンガス、ロビンソン、ヴァレラ。監督：ユリッチ。

コモ対ユヴェントス（日曜20:45）

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コモ（4-2-3-1）：ビュテズ、コウト、ラモン、チャロバー、バジェ、ペローネ、ミジャ、ダ・クーニャ、ニコパス、バトゥリーナ、ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。

ユヴェントス（4-2-3-1）：ヴィカーリオ、チェリク、ブレーメル、ルクミ、カバル、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、コンセイソン、マッケニー、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ。監督：スパレッティ。

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レッチェ対アタランタ （月曜18:30）

レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ、ヴェイガ、ガスパール、ティアゴ・ガブリエル、ガッロ、クリバリ、ベリシャ、エンゴム、エンドリ、ゲベルス、ファタハ。監督：ディ・フランチェスコ。

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アタランタ（4-2-3-1）：スポルティエッロ、ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ、ケシエ、エデルソン、エルマス、デ・ケテラーレ、ザレフスキ、クルストヴィッチ。監督：サッリ。

カリアリ対ミラン （月曜20:45）

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カリアリ（4-3-2-1）：カプリーレ、ゼ・ペドロ、コフラー、ロドリゲス、オベルト、アドポ、デイオラ、ロマーノ、トレピー、マルディーニ、エンゾラ。監督：ピザカーネ。

ミラン（3-4-2-1）：メニャン、ヒラ、デ・ウィンター、ディアワラ、モレイラ、ムサ、ヤシャリ、エストゥピニャン、プリシッチ、ラビオ、ラモス。監督：アモリム。