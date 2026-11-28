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欧州カップ戦の3日間を終え、週末にはセリエA第13節が行われる。金曜夜は最下位ヴェネツィアのホームにボローニャが乗り込む一戦から（再び）始まり、試合は0-0に終わった。

土曜午後には、ミランとローマにそれぞれ1-5で敗れたフロジノーネとパルマが対戦する。

続いて首位ラツィオがトリノを訪れる。ガットゥーゾ監督はザッカーニを起用できるが、タヴァレスは戻らず、テイラーも負傷で欠く。

夜にはインテルがサン・シーロでジェノアを迎える。両チームは来週火曜のコッパ・イタリアでも対戦する。

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日曜の昼には、ともに結果が出ず苦しむウディネーゼとフィオレンティーナが対戦。双方の古巣にあたるチームと向き合うザニオーロとアッタにも注目だ。

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午後にはナポリがサッスオーロのホームに乗り込む。

続いてローマがホームでモンツァと対戦し、ユリッチは師であるガスペリーニと再会する。夜には今節の大一番、コモ対ユヴェントスが行われる。

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月曜はアタランタがレッチェを訪れ、カリアリ対ミランで第13節が締めくくられる。

試合日程

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11月27日（金）

20:45 ヴェネツィア対ボローニャ（DAZN、NOW、Sky）

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11月28日（土）

15:00 フロジノーネ対パルマ（DAZN）

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18:00 トリノ対ラツィオ（DAZN）

20:45 インテル対ジェノア（DAZN、NOW、Sky）

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11月29日（日）

12:30 ウディネーゼ対フィオレンティーナ（DAZN）

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15:00 サッスオーロ対ナポリ（DAZN）

18:00 ローマ対モンツァ（DAZN、NOW、Sky）

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20:45 コモ対ユヴェントス（DAZN）

11月30日（月）

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18:30 レッチェ対アタランタ（DAZN）

20:45 カリアリ対ミラン（DAZN）

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全試合の予想スタメン

ヴェネツィア 0-0 ボローニャ（金曜20:45）

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ヴェネツィア：スタンコヴィッチ、モレノ（76分 ベラ＝コチャプ）、フアン・ジェズス、ハルハル、エノー、ゾーム、（57分 ヘルガソン）、キケ・ペレス（76分 ダガッソ）、ハプス、イェボア（71分 ラフマニ）、アダムス（71分 ラウアーバッハ）。控え：モンティポ、ゴメス、シンティエンヌ、サグラード、マッツォッキ、バシッチ、ファンネ、フェルナンデス、リスマン。監督：ニコラ。

ボローニャ：スコルプスキ、ヴィティク（46分 ダルミアン）、カザーレ、テアテ、ゾルテア、ポベガ（88分 リブラ）、ファーガソン、アルハッサネ、ベルナルデスキ（56分 オルソリーニ）、オドゴール（66分 ピッコリ）、ムバングラ（56分 カンビアーギ）。控え：ペッシーナ、ジャコモーネ、ヘラン、ヘッゲム、モロ、アモンダライン、ドフビク。監督：パッラディーノ。

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警告：ゾルテア（ボローニャ）、フアン・ジェズス（ヴェネツィア）、ヴィティク（ボローニャ）、エノー（ヴェネツィア）、オドゴール（ボローニャ）、ラフマニ（ヴェネツィア）。

フロジノーネ対パルマ（土曜15:00）

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フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ、オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、ブラカーリャ、カロ、マジーニ、ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ、ボブチェク。監督：アルヴィーニ。

パルマ（3-5-2）：ダッファラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイェ、ブリッチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリャ、ケイタ、ヴァレーリ、エルフェージュ、ロンターニ。監督：ジラルディーノ。

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トリノ対ラツィオ（土曜18:00）

トリノ（4-4-2）：ペッリ、パターソン、ココ、コムッツォ、フォルティーニ、ヴラシッチ、フィッツ＝ジム、マンドラゴラ、カッチャマーニ、シメオネ、アダムス。監督：アバーテ。

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ラツィオ（4-3-3）：マンダス、フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロヴストゴール、ペドラサ、フラッテージ、ベラヒヤネ、デレ＝バシル、イサクセン、ノスリン、ザッカーニ。監督：ガットゥーゾ。

インテル対ジェノア（土曜20:45）

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インテル（3-5-2）：プロヴェデル、パヴァール、アカンジ、カルロス・アウグスト、ディウフ、バレッラ、スチッチ、ジョーンズ、ディマルコ、エスポージト、ラウタロ。監督：キヴ。

ジェノア（3-4-2-1）：バイロウ、マルカンダッリ、オトア、バスケス、エヒジブエ、トラオレ、ウィアフェ、エッレルトソン、メシアス、エル・シャーアウィ、オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。

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ウディネーゼ対フィオレンティーナ（日曜12:30）

ウディネーゼ（3-4-2-1）：オコイエ、パルマ、カバセレ、ソレ、アバンクワ、ピオトロフスキ、カールストロム、カマラ、ロヴリッチ、エッケレンカンプ、ザニオーロ。監督：ザネッティ。

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フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア、ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ジョアン・マリオ、エンドゥール、ファジョーリ、ブレッシャニーニ、マスタントゥオーノ、ペッレグリーノ、エンジエ。監督：ヴァノーリ。

サッスオーロ対ナポリ（日曜15:00）

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サッスオーロ（3-4-3）：ムリッチ、ワルキエヴィチ、イゼス、チャレタ＝ツァル、ファン・デル・ブレンプト、トルストベット、マティッチ、ドイグ、ベラルディ、エスポージト、ロリエンテ。監督：ダヴェルサ。

ナポリ（4-3-3）：ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、ベウケマ、ラフマニ、ラファ・マリン、オリベラ、アンギサ、ギルモア、マクトミネイ、ポリターノ、ホイルンド、ラング。監督：アッレグリ。

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ローマ対モンツァ（日曜18:00）

ローマ（3-4-2-1）：スヴィラール、ギラルディ、エンディカ、エルモソ、ルッリ、クリスタンテ、コネ、ウェズリー、ディバラ、モラ、マレン。監督：ガスペリーニ。

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モンツァ（3-5-1-1）：トルンクヴィスト、クアディオ、ゴグリチゼ、ルッケージ、ビリンデッリ、コロンボ、ペッシーナ、アキンサンミロ、マンガス、ロビンソン、ヴァレラ。監督：ユリッチ。

コモ対ユヴェントス（日曜20:45）

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コモ（4-2-3-1）：ビュテ、コウト、ラモン、チャロバー、バジェ、ペローネ、ミジャ、ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリナ、ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。

ユヴェントス（4-2-3-1）：ヴィカーリオ、チェリク、ブレーメル、ルクミ、カバル、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、コンセイソン、マッケニー、コロ・ムアニ、ヴォルテマーデ。監督：スパレッティ。

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レッチェ対アタランタ（月曜18:30）

レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ、ヴェイガ、ガスパール、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ、クリバリ、ベリシャ、エンゴム、エンドリ、グベルス、ファタハ。監督：ディ・フランチェスコ。

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アタランタ（4-2-3-1）：スポルティエッロ、ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ、ケシエ、エデルソン、エルマス、デ・ケテラーレ、ザレフスキ、クルストヴィッチ。監督：サッリ。

カリアリ対ミラン（月曜20:45）

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カリアリ（4-3-2-1）：カプリーレ、ゼ・ペドロ、コフラー、ロドリゲス、オベルト、アドポ、デイオラ、ロマーノ、トレピー、マルディーニ、エンゾラ。監督：ピザカーネ。

ミラン（3-4-2-1）：メニャン、ヒラ、デ・ウィンター、ディアワラ、モレイラ、ムサ、ヤシャリ、エストゥピニャン、プリシッチ、ラビオ、ラモス。監督：アモリム。