今季2度目の代表ウィークが終わり、今週末はセリエA第12節が行われる。
土曜午後はコモと首位ラツィオのホームゲームから再開。それぞれカリアリ、レッチェを迎える。
続いてローマがパルマと敵地で対戦し、夜にはナポリがトリノを迎える。
日曜の昼にはユヴェントスがヴェネツィアをホームに迎える。
午後はボローニャとサッスオーロが、それぞれウディネーゼ、ジェノアとホームで対戦。サッスオーロでは、解任されたアクイラーニに代わり、ダヴェルサが監督として初めて指揮を執る。
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続いて、躍進するフロジノーネがサン・シーロでミランと対戦。夜にはインテルがアタランタの本拠地に乗り込む。復帰するラウタロは、少なくとも試合開始時点ではベンチに入る見込みだ。
月曜夜、フィオレンティーナがモンツァと敵地で対戦する一戦で第12節を締めくくる。
試合日程
土曜日
15:00 コモ対カリアリ（DAZN）
15:00 ラツィオ対レッチェ（DAZN）
18:00 パルマ対ローマ（DAZN）
20:45 ナポリ対トリノ（DAZN、Sky、NOW）
日曜日
12:30 ユヴェントス対ヴェネツィア（DAZN）
15:00 ボローニャ対ウディネーゼ（DAZN）
15:00 サッスオーロ対ジェノア（DAZN）
18:00 ミラン対フロジノーネ（DAZN、Sky、NOW）
20:45 アタランタ対インテル（DAZN）
月曜日
20:45 モンツァ対フィオレンティーナ（DAZN、Sky、NOW）
予想スタメン
コモ対カリアリ（土曜15:00）
コモ（4-2-3-1）：ブテズ；コウト、ラモン、ケンプフ、バジェ；ミジャ、ペローネ；ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリーナ；ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。
カリアリ（4-3-2-1）：カプリーレ；ゼ・ペドロ、コフラー、ロドリゲス、オベルト；ロマーノ、デイオラ、ファッツィーニ；アドポ、マルディーニ；メンディ。監督：ピザカーネ。
ラツィオ対レッチェ（土曜15:00）
ラツィオ（4-3-3）：マンダス；フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロフストゴーア、ペドラサ；フラッテージ、ベラヤネ、テイラー；イサクセン、ピナモンティ、ノスリン。監督：ガットゥーゾ。
レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ダニーロ・ヴェイガ、ガスパル、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ；クリバリ、ンゴム、マレー；アリ・デンベレ、グベルス、ファタ。監督：ディ・フランチェスコ。
パルマ対ローマ（土曜18:00）
パルマ（3-5-2）：ダッファラ；デルプラート、トロイロ、カルボーニ；ブリチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリャ、ケイタ、ヴァレーリ；エルフェージュ、ロンターニ。監督：ジラルディーノ。
ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル；マンチーニ、エンディカ、エルモソ；モリーナ、クリスタンテ、コネ、ウェズレイ；ディバラ、モラ；マレン。監督：ガスペリーニ。
ナポリ対トリノ（土曜20:45）
ナポリ（3-5-2）：ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ；ベウケマ、ラフマニ、ラファ・マリン；ポリターノ、アンギサ、デ・ブライネ、マクトミネイ、オリベラ；ホイルンド、ラング。監督：アッレグリ。
トリノ（3-5-2）：ペッリ；ココ、イスマイリ、コムッツォ；ベルガリ、ヴラシッチ、マンドラゴラ、カサデイ、カッチャマーニ；シメオネ、チェ・アダムス。監督：アバーテ。
ユヴェントス対ヴェネツィア（日曜12:30）
ユヴェントス（3-4-3）：ヴィカーリオ；ガッティ、ブレーメル、ルクミ；マッケニー、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、カバル；コンセイソン、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ。監督：スパレッティ。
ヴェネツィア（3-5-2）：スタンコヴィッチ；ハルハル、モレノ、フアン・ジェズス；エノー、キケ・ペレス、ソーム、バシッチ、マッツォッキ；アコール・アダムス、イェボア。監督：ニコラ。
ボローニャ対ウディネーゼ（日曜15:00）
ボローニャ（3-4-3）：スコルプスキ；ダルミアン、カザーレ、テアテ；ゾルテア、ファーガソン、ポベガ、アモンダライン；オルソリーニ、オドゴーア、ベルナルデスキ。監督：パッラディーノ。
ウディネーゼ（3-5-2）：オコイェ；アバンクワ、パルマ、ソレ；ヴォイヴォダ、ピオトロフスキ、カールストロム、エッケレンカンプ、カマラ；デイヴィス、ザニオーロ。監督：ザネッティ。
サッスオーロ対ジェノア（日曜15:00）
サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ；ヴァルキエヴィチ、チャレタ＝ツァル、イッゼス、ドイグ；トルストベット、マティッチ、バコラ；ドミンゲス、エスポージト、ロリエンテ。監督：ダヴェルサ。
ジェノア（3-4-2-1）：バイロウ；マルカンダッリ、オスティゴーア、バスケス；エヒジブエ、トラオレ、ウィアフェ、エラートソン；メシアス、エル・シャーラウィ；オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。
ミラン対フロジノーネ（日曜18:00）
ミラン（4-2-3-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、ディアワラ、バルテザーギ；ムサ、モドリッチ；プリシッチ、ラビオ、モレイラ；ラモス。監督：アモリム。
フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ；オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、テルジッチ；カロ、マジーニ；ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ；ビルリジェア。監督：アルヴィーニ。
アタランタ対インテル（日曜20:45）
アタランタ（4-2-3-1）：カルネセッキ；ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ；ケシエ、エデルソン；ザレフスキ、デ・ケテラーレ、ロウ；クルストヴィッチ。監督：サッリ。
インテル（3-5-2）：マルティネス；ビセック、バストーニ、カルロス・アウグスト；スペンス、バレッラ、チャルハノール、スチッチ、ディマルコ；エスポージト、テュラム。監督：キヴ。
モンツァ対フィオレンティーナ（月曜20:45）
モンツァ（3-4-2-1）：トルンクヴィスト；クアディオ、ゴクリチゼ、ルッケージ；トゥーレ、アキンサンニロ、コロンボ、マンガス；ダニー・モタ、ルポビンソン；ヴァレラ。監督：ユリッチ。
フィオレンティーナ（4-2-3-1）：デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ジョアン・マリオ；ンドゥール、ウライ；マスタントゥオーノ、ペドロ・ゴンサウヴェス、エンジエ；ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ。