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今季2度目の代表ウィークを終え、今週末はセリエA第12節が行われる。

土曜午後はコモと首位ラツィオが、それぞれホームでカリアリ、レッチェと対戦する。

続いてローマがパルマで試合に臨み、夜にはナポリがトリノを迎える。

日曜の昼にはユヴェントスがヴェネツィアをホームに迎える。

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午後はボローニャがウディネーゼ、サッスオーロがジェノアとそれぞれホームで対戦。サッスオーロでは、解任されたアクイラーニに代わり、ダヴェルサが指揮官として初戦を迎える。

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続いて、今季のサプライズであるフロジノーネがサン・シーロでミランと対戦。夜にはインテルがアタランタの敵地に乗り込む。復帰したラウタロは、少なくとも先発を外れる見込みだ。

月曜夜、フィオレンティーナがモンツァに乗り込む一戦で第12節を締めくくる。

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試合日程

土曜日

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15:00 コモ対カリアリ（DAZN）

15:00 ラツィオ対レッチェ（DAZN）

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18:00 パルマ対ローマ（DAZN）

20:45 ナポリ対トリノ（DAZN、Sky、Now）

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日曜日

12:30 ユヴェントス対ヴェネツィア（DAZN）

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15:00 ボローニャ対ウディネーゼ（DAZN）

15:00 サッスオーロ対ジェノア（DAZN）

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18:00 ミラン対フロジノーネ（DAZN、Sky、Now）

20:45 アタランタ対インテル（DAZN）

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月曜日

20:45 モンツァ対フィオレンティーナ（DAZN、Sky、Now）

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予想スタメン

コモ対カリアリ（土曜15:00）

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コモ（4-2-3-1）：ビュテズ；コウト、ラモン、ケンプフ、ヴァッレ；ミラ、ペローネ；ダ・クーニャ、ニコ・パス、バトゥリーナ；ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。

カリアリ（4-3-2-1）：カプリーレ；ゼ・ペドロ、コフラー、ロドリゲス、オベルト；ロマーノ、デイオラ、ファッツィーニ；アドポ、マルディーニ；メンディ。監督：ピザカーネ。

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ラツィオ対レッチェ（土曜15:00）

ラツィオ（4-3-3）：マンダス；フロリアーニ・ムッソリーニ、レイテ、プロヴストゴーア、ペドラサ；フラッテージ、ベラヒアン、テイラー；イサクセン、ピナモンティ、ノスリン。監督：ガットゥーゾ。

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レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ダニーロ・ヴェイガ、ガスパル、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ；クリバリ、エンゴム、マレー；アリ・デンベレ、グベルス、ファタハ。監督：ディ・フランチェスコ。

パルマ対ローマ（土曜18:00）

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パルマ（3-5-2）：ダッファーラ；デルプラート、トロイロ、カルボーニ；ブリチュギ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリャ、ケイタ、ヴァレーリ；エルフェージュ、ロンターニ。監督：ジラルディーノ。

ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル；マンチーニ、エンディカ、エルモソ；モリーナ、クリスタンテ、コネ、ウェズリー；ディバラ、モラ；マレン。監督：ガスペリーニ。

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ナポリ対トリノ（土曜20:45）

ナポリ（3-5-2）：ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ；ベウケマ、ラフマニ、ラファ・マリン；ポリターノ、アンギサ、デ・ブライネ、マクトミネイ、オリヴェーラ；ホイルンド、ラング。監督：アッレグリ。

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トリノ（3-5-2）：ペッリ；ココ、イスマイリ、コムッツォ；ベルガリ、ヴラシッチ、マンドラゴラ、カザデイ、カッチャマーニ；シメオネ、チェ・アダムス。監督：アバーテ。

ユヴェントス対ヴェネツィア（日曜12:30）

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ユヴェントス（3-4-3）：ヴィカーリオ；ガッティ、ブレーメル、ルクミ；マッケニー、ドウグラス・ルイス、コープマイネルス、カバル；コンセイソン、ヴォルテマーデ、コロ・ムアニ。監督：スパレッティ。

ヴェネツィア（3-5-2）：スタンコヴィッチ；ハルハル、モレーノ、フアン・ジェズス；エノー、キケ・ペレス、ソーム、バシッチ、マッツォッキ；アコル・アダムス、イェボア。監督：ニコラ。

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ボローニャ対ウディネーゼ（日曜15:00）

ボローニャ（3-4-3）：スコルプスキ；ダルミアン、カザーレ、テアテ；ゾルテア、ファーガソン、ポベガ、アモンダライン；オルソリーニ、オドゴーア、ベルナルデスキ。監督：パッラディーノ。

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ウディネーゼ（3-5-2）：オコイェ；アバンクワ、パルマ、ソレ；ヴォイヴォダ、ピオトロフスキ、カールストロム、エッケレンカンプ、カマラ；デイヴィス、ザニオーロ。監督：ザネッティ。

サッスオーロ対ジェノア（日曜15:00）

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サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ；ヴァルキェヴィチ、チャレタ＝ツァル、イゼス、ドイグ；トルストヴェット、マティッチ、バコラ；ドミンゲス、エスポジト、ロリエンテ。監督：ダヴェルサ。

ジェノア（3-4-2-1）：バイロウ；マルカンダッリ、オスティゴーア、バスケス；エヒジブエ、トラオレ、ウィアフェ、エッレルトソン；メシアス、エル・シャーラウィ；オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。

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ミラン対フロジノーネ（日曜18:00）

ミラン（4-2-3-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、ディアワラ、バルテザーギ；ムサ、モドリッチ；プリシッチ、ラビオ、モレイラ；ラモス。監督：アモリム。

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フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミザーニ；オヨノ、カルヴァーニ、モンテリージ、テルジッチ；カロ、マジーニ；ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ；ビルリゲア。監督：アルヴィーニ。

アタランタ対インテル（日曜20:45）

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アタランタ（4-2-3-1）：カルネセッキ；ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ；ケシエ、エデルソン；ザレフスキ、デ・ケテラーレ、ロウ；クルストヴィッチ。監督：サッリ。

インテル（3-5-2）：マルティネス；ビセック、バストーニ、カルロス・アウグスト；スペンス、バレッラ、チャルハノール、スチッチ、ディマルコ；エスポジト、テュラム。監督：キヴ。

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モンツァ対フィオレンティーナ（月曜20:45）

モンツァ（3-4-2-1）：トルンクヴィスト；クアディオ、ゴクリチゼ、ルッケージ；トゥーレ、アキンサンニロ、コロンボ、マンガス；ダニー・モタ、ルポビンソン；ヴァレラ。監督：ユリッチ。

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フィオレンティーナ（4-2-3-1）：デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ジョアン・マリオ；エンドゥール、ウライ；マスタントゥオーノ、ペドロ・ゴンサルヴェス、エンジエ；ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ。