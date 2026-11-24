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セリエAの2026-27シーズン第12節は、ゴールとアシストが相次ぎ、圧巻の活躍もあれば課題の残るパフォーマンスもあった。強豪の中で唯一足踏みしたのはインテル。アタランタのホームで4-4と引き分けた。インテルは首位を走るラツィオにさらに差を広げられ、勢いに乗るローマにも順位で抜かれた。一方、ミラン、コモ、ユヴェントス、ナポリも重要な勝利を収め、依然として混戦が続く順位表で浮上している。

では、今節のセリエAで最も輝いた選手は誰か。わずか11人に絞るのは実に難しかった。さっそく見ていこう。

フォーメーション

ベスト11は3-4-3



ペッリ



ラモン、テアテ、カバル



ウェズレイ、ラビオ、マクトミネイ、モレイラ



マレン、ピオ・エスポジト、ヴァレラ

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GK



ペッリ：確かにトリノはナポリに0-1で敗れたが、マクトミネイのゴールをブラジル人GKが防ぐことはできなかった。それでも最後まで勝敗が分からない展開になったのは、彼のセーブのおかげだ。マクトミネイのシュートを何度も防ぎ、ホイルンド、さらにデ・ブライネに対しても見事なセーブを見せた。

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DF



ラモン：「ほかの選手より優れた選手がいる」。セスク・ファブレガスの言葉だが、彼は間違いなくその一人だ。守るだけでなく攻撃にも加わり、先制ゴールを決めた。メンディの決定機ではゴールを阻止している。



テアテ：守備をこなし、アシストも記録。前線で何度も脅威を生み、守備では完璧だった。



カバル：時間が進むにつれて調子を上げ、ヴェネツィアに反撃の可能性を与えない、ユヴェントスにとって重要なゴールを決めた。空中戦ではユヴェントスでも屈指の存在だ。

MF



ウェズレイ：ベンチスタートだったが、試合の流れを一変させた。出場からわずか8分、トロイロの協力も得て、マレンへの3アシストのうち最初の1本を記録。手がつけられない活躍で、ローマの勝利に大きく貢献した。



ラビオ：イタリア国内外の複数メディアが今、「ラビオはカカのようだ」と見出しを打っているのは、またしても圧巻のプレーを見せたからだ。彼が大きなストライドで走り出せば、フロジノーネのDFにできるのは祈ることだけ。1点目の90％は彼の働きによるもので、ラモスとヤシャリにも完璧なアシストを送った。



マクトミネイ：苦しいとき、ナポリはこのトッププレーヤーを頼りにする。立ち上がりから最も積極的にゴールを狙った。まずは左足の鋭い斜めのシュートでゴールに迫り、続いてポリターノのシュートをペッリが弾いた場面では、確実と思われた押し込みをイスマイリに妨げられた。トリノのGKとの一騎打ちを何度も繰り広げた末、ナポリにとって極めて重要なゴールを決めた。



モレイラ：ベルギーの才能は絶好調だ。消極的なプレーは一切せず、強度を持って攻め、攻守の切り替えにも力を注ぐ。5点目ではシセに見事なアシストを供給した。

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FW



マレン：前半終了間際に躍動し始めると、4ゴールを挙げる破壊的な活躍を見せた。これでセリエAでは11試合12得点、今季は16得点、通算35試合では31得点。驚異的だ。



ピオ・エスポジト：ハットトリックを達成し、記念のボールを持ち帰った。好調ぶりはとどまるところを知らない。ただ、デ・ケテラーレのゴールの場面で空中戦に競り負けたことだけが、完璧な試合に残った傷だ。



ヴァレラ：たった一人で何でもやってのける。まずPKを獲得して完璧に決めると、次はペナルティーエリア内のストライカーらしい、かかとを使った鮮やかなゴールを奪った。12節を終えてモンツァが降格圏を脱しているのは、すべてこのポルトガル人選手のおかげだ。