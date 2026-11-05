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ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、木曜夜に敵地で行われるAZとのヨーロッパリーグの試合で、10代のFWケリム・アライベゴヴィッチの出場時間が増える見通しだと明かした。19歳のボスニア人選手は、日曜日にホームでナポリを2-0で下した試合でセリエA初得点を挙げ、指揮官の信頼を得た。

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10代FWが欧州大会で出場機会を得る見通し

トリノでの急速な適応に感銘を受けたスパレッティ監督は、若きアタッカーにオランダで再び欧州大会の出場機会を与える考えだ。19歳41日で日曜日にゴールを決めたボスニア人選手は、ユヴェントスとナポリによるセリエAの対戦で得点した史上最年少の外国人選手となった。さらに、2026-27シーズンの欧州5大リーグでゴールとアシストの両方を記録した最年少のアタッカーでもある。

監督、国内リーグでの落ち着いたプレーを称賛

今季、欧州5大リーグでゴールとアシストの両方を記録した2007年以降生まれのFWは、ほかに4人だけ。ユヴェントスの若手有望株は、ラミン・ヤマル、ハラランポス・コストゥラス、ジェイ・ロビンソン、ポール・メンディと並んだ。

木曜日の対戦を前に、この10代選手の台頭についてスパレッティ監督は語った。「アライベゴヴィッチは責任を引き受けた。彼のような若い選手は、難しい局面ではたいてい消極的になるものだ。だが、彼はその状況を好転させるために重要な貢献をした。

「もともとは将来性のある選手として獲得したが、現在の調子と見せている反応を踏まえ、もう少し責任を与えられることをうれしく思う」

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指揮官、若手への過度な期待を抑える

元イタリア代表監督は、FWがトップチームのサッカーにこれほど早く適応したことをうれしい驚きとして受け止めている一方、過度なプレッシャーをかけることは避けたい考えだ。

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スパレッティ監督は、この若手選手がエールディヴィジの相手との試合で先発か途中出場のいずれかでプレーすると認め、こう続けた。「こうした反応が見られるのはうれしい。ただ、このレベルで継続的にプレーするのは難しい。だから、先走らないようにしたい。

「彼が試合のどこかで出場することは言える。［AZ戦で］早い時間か遅い時間かの違いだ」

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無敗記録がオランダで試される

木曜日の一戦は、欧州大会でAZとユヴェントスが公式戦で初めて対戦する試合となる。両クラブはキックオフを前に、過去の対戦で好成績を残している。ホームのAZは、欧州大会でのイタリア勢との直近5試合で4勝1分けと無敗。一方、トリノの強豪ユヴェントスも、ヨーロッパリーグでのエールディヴィジ勢との3試合で一度も敗れていない。ユヴェントスはオランダ勢とのその3試合で2勝1分けを記録し、7得点を挙げる一方、失点はわずか1だった。