セリエAの19-20シーズン日程発表!第2節でユーヴェvsナポリ、ローマ・ダービー実現

セリエAは29日、2019-20シーズンの日程を発表した。

イタリア最高峰のリーグ戦であるセリエA。現在はユヴェントスが8連覇中であり、今夏もDFマタイス・デ・リフトら積極的にチーム強化を敢行、今季も最有力優勝候補と評価されている。その一方で、ナポリやインテルらも大型補強を進めており、新シーズンの優勝争いに期待が高まっている。

そんな中、29日にセリエAの日程が決定。王者ユヴェントスは、開幕戦でパルマと敵地で激突することとなった。その他、ナポリはフィオレンティーナとのアウェーマッチ、インテルは昇格組レッチェとホームで対戦する。また、冨安健洋が加入したボローニャは、ヴェローナと敵地で激突する。

なお、第2節ではラツィオとローマによる“ローマ・ダービー”が早くも実現。そして、同節にユヴェントスとナポリによる直接対決が実現した。ナポリで3年間指揮を執りファンに愛されたマウリツィオ・サッリ監督は、今季からユヴェントス指揮官に就任。年々ライバル関係が強まっている中、今回の直接対決は大きな盛り上がりを見せそうだ。

以下、セリエA開幕戦の日程(現地時間8月25日開幕)。

カリアリ vs ブレシア

フィオレンティーナ vs ナポリ

インテル vs レッチェ

パルマ vs ユヴェントス

ローマ vs ジェノア

サンプドリア vs ラツィオ

vs アタランタ

トリノ vs サッスオーロ

ウディネーゼ vs ミラン

ヴェローナ vs ボローニャ